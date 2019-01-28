292 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 292 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 86 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 58 مليون درهم و74 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ورسان الثانية تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت وادي الصفا 7 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة مليوني درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 146 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 111 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 35 مليون درهم أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الثالثة بقيمة 39 مليون درهم ورهن بمنطقة المنارة بقيمة 36 مليون درهم.