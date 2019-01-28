«الضرائب» تطلق حملة «فاتورتك الضريبية حقك وضمانتك»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن حملة جديدة للتواصل المباشر مع التجار والمستهلكين في الأسواق المحلية للتوعية بالمعايير القانونية الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية وأهمية إصدارها من قبل كل الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة حفاظاً على حقوق المستهلكين.

وأوضح بيان صحافي أمس أن الحملة التي ستشمل كل إمارات الدولة وستستمر خلال الربع الأول من العام تحت شعار «فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك» ستنطلق اعتباراً من اليوم وتستمر 3 أيام في أسواق دبي، وبعدها يتم تنفيذ الحملة في بقية الإمارات بشكل متتابع بواقع 3 أيام أسبوعياً في كل إمارة، وذلك في إطار خطة الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بصفة عامة والتعريف بأهمية الفاتورة الضريبية بصفة خاصة، حيث يتم تنفيذ الحملة بالتعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى في الدولة بهدف حماية حقوق المستهلكين وزيادة مستوى الالتزام الضريبي في الأسواق المحلية.

توعية

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها دائماً الحرص على توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية للمساهمة في حمايتهم من أية محاولات للاستغلال باسم الضريبة، وفي الوقت نفسه تكثف جهودها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية باعتبارهم شركاء استراتيجيين لتمكينهم من الامتثال الذاتي والتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي.

وقال: من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى الهيئة للوصول إليها خلال الربع الأول من العام نشر ثقافة التعامل بالفواتير الضريبية بشكل كامل بالنسبة لكل المبيعات في الأسواق المحلية.

وأضاف: في هذا الإطار يأتي إطلاق الحملة للتوعية بالبيانات التي يجب تضمينها في الفاتورة الضريبية، وأهمية حصول كل المستهلكين على فواتير ضريبية عن كل مشترياتهم بما يضمن حقوقهم ويضمن كذلك حقوق الدولة عبر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على توريدات معظم السلع والخدمات، والتي تعد من أقل النسب عالمياً وتهدف إلى توفير تدفقات مالية إضافية تمكن الحكومة من الحفاظ على وتيرة البناء والتطوير للبنية التحتية من أجل مستقبل أفضل.

وذكر أن الحملة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية من بينها زيادة كفاءة تطبيق النظام الضريبي في كل مجالات الأعمال، وحماية حقوق المستهلكين، والتأكيد على أن الأسعار المعروضة للسلع والخدمات يجب أن تكون هي ذاتها الأسعار المدفوعة والمسجلة على الفاتورة الضريبية، وتكون شاملة للضريبة المستحقة عن كل سلعة أو خدمة. كما تهدف إلى التأكد من التزام التجار بتطبيق النسبة المناسبة للضريبة بحسب الحالة، وعدم قيام البعض باستغلال الضريبة لرفع الأسعار بصورة غير مبررة. وستقوم فرق عمل من الهيئة خلال الحملة بجولات توعية في المراكز والمحلات التجارية وأسواق التجزئة بشكل عام في الإمارات كافة.

محوران أساسيان

وستتم عمليات التوعية اعتماداً على محورين أساسيين، الأول تعريف المستهلكين بأهمية الحصول على فواتير ضريبية على مشترياتهم ضماناً لحقوقهم، ومراجعة الفواتير والتأكد من دقة قيمة الضريبة، ومن توافر المعايير القانونية بكل فاتورة ومن صحة رقم التسجيل الضريبي. أما الثاني فيتم من خلاله التأكيد على التزام التجار المسجلين لدى الهيئة بوضع ملصقات حملة الفاتورة الضريبية، وضرورة قيامهم بإصدار فواتير لكل مبيعاتهم، تكون تستوفي المعايير القانونية، وكذلك التأكيد على ضرورة أن يكون السعر المعلن على السلع شاملاً للضريبة لتجنّب تطبيق أية غرامات في حال ضبط أية مخالفات.