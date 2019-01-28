«أبوظبي للأوراق المالية» ينظم ورشتي عمل لتعزيز الاستدامة في الشركات المدرجة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

نظم سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية مؤخراً ورشتي عمل للشركات المدرجة حول الاستدامة بعنوان: «تعزيز الاستدامة في الشركات المدرجة.. الاستجابة لمطالب المستثمرين، بشأن المعايير البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات»، في مقره بأبوظبي.

شارك في ورشتي العمل ممثلون عن مختلف إدارات سوق أبوظبي للأوراق المالية، وممثلون عن الشركات المدرجة في السوق. وتم خلال الورشتين استعراض تطبيقات عملية تشرح الأهمية الاستراتيجية لتضمين الممارسات المستدامة في عمليات الشركات التجارية، خاصة في ظل تنامي الاستثمارات المقدمة إلى الشركات، التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وألقت ورشتا العمل الضوء على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات المدرجة في السوق والكيفية، التي يمكن من خلالها للمستثمرين الاستفادة من الإفصاح والإبلاغ عن هذه المعايير.

وتأتي الورش ضمن مبادرات السوق في عام 2019 ومواصلة جهوده في تشجيع الشركات المدرجة على الالتزام بمعايير الاستدامة. وسينظم السوق خلال الفترة المقبلة المزيد من الفعاليات وورش العمل التفاعلية والمحاضرات حول الموضوع نفسه. كما أن السوق يعمل حالياً نحو تطوير إرشادات اختيارية لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة، ليتم تطبيقها من قبل الشركات المدرجة.

وتم خلال الورشتين استعراض نمو مجموعة أعضاء مبادئ الاستثمار المسؤول، وهي المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2006 بالتعاون مع مجموعة دولية من المستثمرين المؤسساتيين . وارتفع عدد المستثمرين المؤسساتيين الموقعين على المبادرة من 63 مستثمراً عام 2006 إلى 1961 مستثمراً في منتصف 2018.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاستثمارات التي تقدمها الصناديق الموجهة للشركات، التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تبلغ نحو 80 تريليون دولار.

وأكد خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة أن السوق يعمل باستمرار على التعاون مع الشركات المدرجة لتعزيز تنافسية السوق واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المستدامة لإمارة أبوظبي، حيث انضم السوق مؤخراً إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة، المبادرة الهادفة إلى أن تكون الأسواق المالية أكثر استدامة وشفافية، كما تم انتخاب السوق لعضوية مجموعة عمل الاستدامة التابعة للاتحاد العالمي للبورصات. كما وقع السوق على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام تأكيداً على التزام السوق بمبادئ الاستثمار المسؤول.