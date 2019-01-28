محمد بن زايد: الإمارات مركز عالمي متكامل للطاقة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«إيني» الإيطالية و«أو أم في» النمساوية في مجال التكرير والمشتقات وتجارة المنتجات، تسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات مركزاً عالمياً متكاملاً للطاقة بعملياتٍ وخبراتٍ تُغطي مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز كافة، بدءاً من الاستخراج وصولاً إلى الصناعات المتقدمة في التكرير والمشتقات والبتروكيماويات.. مشيراً سموه إلى أهمية توسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية واستقطاب استثمارات خارجية التي تدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.

جاء ذلك خلال حضور سموه، وجوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا وهارتويغ لوغير وزير المالية في جمهورية النمسا ـ ممثلاً للمستشار النمساوي، أمس مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة استراتيجية بين «أدنوك» وشركة «إيني» الإيطالية و«أو أم في» النمساوية للاستحواذ على حصص في شركة «أدنوك للتكرير» وتأسيس مشروع تجاري مشترك بين الشركاء الثلاثة «أدنوك وإيني وأو أم في».

وقال سموه إن الدولة أصبحت وجهة استثمارية مفضلة ومقصداً لشركاء استراتيجيين عالميين يجذبهم المناخ الاقتصادي المستقر والآمن الذي تتميز به الدولة، والبنى التحتية عالمية المستوى، والقوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار.

وبموجب الاتفاقيتين، تحصل «إيني» على حصة بنسبة 20% و«أو أم في» 15% في «أدنوك للتكرير»، فيما تحتفظ أدنوك بالحصة المتبقية 65%، ومن المتوقع أن تحقق أدنوك عائدات تقدر بـ21.3 مليار درهم من هذه العملية.

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