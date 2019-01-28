نزلاء أكثر في فنادق الخمس نجوم بأبوظبي وإشغال أعلى لفئة الأربع

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

سجلت الفنادق من فئة الخمس نجوم بالعاصمة أبوظبي، أعلى معدل استقبال للنزلاء خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بواقع 1.93 مليون نزيل مقارنة بنحو 1.52 مليون نزيل للفنادق من فئة 4 نجوم، و734 ألف نزيل للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم، وذلك بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وكانت الفنادق من فئة الأربع نجوم الأعلى، من حيث نسبة الإشغال خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بواقع 76% مقابل 65% لفنادق الخمس نجوم، و71% للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم. بينما خلال شهر نوفمبر بلغت نسبة الإشغال في فنادق 4 نجوم نحو 89%، بينما بلغت 76% للفنادق 5 نجوم، و84% للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم.وسجلت الفنادق من فئة الخمس نجوم استقبالاً أعلى للنزلاء خلال نوفمبر الماضي بواقع 197 ألف نزيل، فيما استقبلت فنادق 4 نجوم نحو 136 ألف نزيل مقابل 69 ألف نزيل للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم.

وكان متوسط سعر الغرفة في الفنادق من فئة خمس نجوم 512 درهماً، مقابل 243 درهماً للفنادق من فئة 4 نجوم، و199 درهماً للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم. بينما خلال نوفمبر، بلغ متوسط سعر الغرفة لفنادق 5 نجوم 728 درهماً، ونحو 399 درهماً لفنادق 4 نجوم، و303 دراهم للفنادق من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم.

وعلى صعيد أعلى جنسيات نزلاء الفنادق في 11 شهراً من 2018، شكل النزلاء المحليون نحو 31% من إجمالي نزلاء فنادق الخمس نجوم، ثم النزلاء من الصين بواقع 12%، ثم بريطانيا 7%، ثم الهند 5%، ثم أمريكا 5%، وألمانيا 5%، بينما بالنسبة للفنادق 4 نجوم وصلت نسبة النزلاء المحليين لنحو 30%، ثم الهند 9%، والصين 8%، وبريطانيا 4%، والفلبين 4%، ومصر 4%، بينما للفنادق 1 إلى 3 نجوم كان 24% من النزلاء المحليين، و15% من الهند، ثم الفلبين 7%، ومصر 5%، وباكستان 5%، وبريطانيا 3%.

وعلى صعيد الشقق الفندقية، أظهرت البيانات أن «الفاخرة» كانت الأعلى في معدل استقبال النزلاء خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي بواقع 206 آلاف نزيل، مقارنة بنحو 126 ألف نزيل للشقق الفندقية الممتازة، و51 ألف نزيل للشقق الفندقية العادية. بينما خلال شهر نوفمبر، استقبلت الشقق الفندقية الفاخرة نحو 26 ألف نزيل، مقابل 14 ألف للممتازة، و5 آلاف للعادية.

وكانت الشقق الفندقية الفاخرة الأعلى، من حيث نسبة الإشغال خلال 11 شهراً الأولى من 2018 بواقع 82%، مقابل 74% للممتازة، و77% للعادية. بينما خلال نوفمبر، بلغت نسبة إشغال الشقق الفندقية الفاخرة نحو 90%، فيما وصلت إلى 80% للممتازة، و86% للعادية.

وكان متوسط سعر الغرفة في الشقق الفندقية الفاخرة نحو 316 درهماً، مقابل 214 درهماً للممتازة، و190 درهماً للعادية. بينما خلال نوفمبر، بلغ متوسط سعر الشقق الفندقية الفاخرة 381 درهماً، وللممتازة 236 درهماً، وللعادية 215 درهماً.

وفيما يتعلق بأعلى جنسيات نزلاء الشقق الفندقية خلال 11 شهراً، شكل النزلاء المحليون 35% من إجمالي نزلاء الشقق الفندقية الفاخرة، ثم الهند 6%، وبريطانيا 6%، وأمريكا 6%، والسعودية 5%، والفلبين 4%، وبالنسبة للشقق الفندقية الممتازة، استحوذ النزلاء المحليون على 34%، ثم الهند 12%، والفلبين 5%، ومصر 4%، وعمان 4%، وبالنسبة للشقق الفندقية العادية شكل النزلاء المحليون نحو 18%، والهند 13%، والفلبين 10%، وباكستان 7%، ومصر 6%، والسعودية 5%.

122

تضم أبوظبي 122 فندقاً بعدد يتجاوز 27 ألف غرفة حتى نهاية نوفمبر الماضي، موزعة بواقع 52 فندقاً من فئة 5 نجوم يضم 14.71 ألف غرفة، و36 فندقاً من فئة 4 نجوم تضم 7728 غرفة، و34 فندقاً من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم بواقع 4071 غرفة. كذلك تضم العاصمة 45 منشأة للشقق الفندقية موزعة بواقع 19 فندقاً فاخراً تضم 3327 غرفة، و14 فندقاً ممتازاً تضم 1615 غرفة، و12 فندقاً عادياً تضم 713 غرفة.