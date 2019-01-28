70 متجراً بـ «فستيفال مول» تشارك في «دبي للتسوق»

المصدر: دبي- البيان

يواصل «دبي فستيفال سيتي مول»، فعالياته بمناسبة مهرجان دبي للتسوق، مع إطلاق عروض التسوّق المسائية، التي تُقام بشكل حصري في 30 يناير 2019 من الساعة 6 مساءً وحتى منتصف الليل، حيث سيتسنّى للزوار تسوق تشكيلات مختارة من الأزياء والأكسسوارات، والحصول على نصائح مجانية لتنسيق الإطلالات من محرري الموضة في متاجر محددة، والاستمتاع بالمزيد من العروض والخصومات والعينات والهدايا.

ومن المقرر أن يشارك في هذا العرض أكثر من 70 متجراً ومطعماً ليقدموا المزيد من العروض والخصومات المجزية إلى عرض شراء منتجين بسعر منتج واحد، والباقات المميزة وغيرها من المفاجآت التي ستكون بانتظار المتسوقين. وسيقدم المول في إطار الاحتفالات بالمهرجان فرصة الفوز بسيارة Lexus UX 200.