4500 مشارك في أسبوع جمارك الإمارات الثاني

المصدر: Ⅶ دبي-البيان

توجت جمارك دبي فعالياتها في أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 بتنظيم حفل ختامي لتكريم الرعاة والمشاركين في فعاليات الأسبوع بحضور ممثلين للرعاة والشركاء وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات والمراكز الجمركية، حيث وصل عدد الفعاليات التي نظمتها الدائرة في أسبوع جمارك الإمارات الثاني أكثر من 70 فعالية متنوعة وشملت 15 ورشة عمل تم تنظيمها من قبل الإدارات الجمركية فيما بلغ عدد المشاركين فيها نحو 4500 مشارك من العملاء والطلبة والمسافرين وأصحاب الهمم والموظفين، وبلغ عدد الإدارات والمراكز الجمركية المشاركة في الفعاليات 16 إدارة ومركزاً جمركياً، كما تم تنظيم سحوبات يومية على الجوائز المقدمة للعملاء والتي شملت سيارة ودراجتين هوائيتين وتذاكر سفر وجوائز قيمة أخرى على مدار خمسة أيام، وقد بلغ عدد الفائزين في السحوبات على مدار أسبوع جمارك الإمارات الثاني 85 فائزاً.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، في كلمته في ختام فعاليات الأسبوع الذي أقيم تحت شعار«حدود ذكية»:«شهدت الفعاليات المميزة التي نظمتها الدائرة مناقشات قضايا جمركية هامة ما ينعكس ايجاباً على تطور القطاع الجمركي في الدولة، ويساهم في تعريف وتثقيف الجمهور بدور الجمارك في حماية المجتمع وتيسير التجارة، وذلك بمواكبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي يُصادف 26 يناير من كل عام ونحرص في جمارك دبي على أن يكون مناسبة سنوية لتعزيز التواصل مع المتعاملين والجمهور من أجل العمل على إسعادهم دعماً لنمو الاقتصاد الوطني».

شراكة استراتيجية

وأضاف: «نظمت الدائرة العديد من الفعاليات المتنوعة التي خاطبت جميع فئات المجتمع وتمت إقامة عدد من الفعاليات الموجهة إلى الأجيال الجديدة من خلال تنظيم زيارات لطلاب المدارس والجامعات وتقديم المحاضرات التوعوية المتعلقة بالعمل الجمركي لهم في مواقعهم الدراسية».

وشهد الحفل الختامي تكريم الرعاة والشركاء، كما تم تكريم القطاعات والإدارات والمراكز الجمركية التي شاركت في التنظيم والتي ضمت قطاع التطوير الجمركي وإدارة الشؤون الإدارية وإدارة عمليات وإدارة العملاء وإدارة مراكز جبل علي الجمركية وإدارة المراكز الجمركية الساحلية وإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وإدارة المراكز الجمركية البرية وإدارة الموارد البشرية وإدارة التعرفة الجمركية وإدارة الاتصال المؤسسي بالإضافة إلى مركز حتا الحدودي الجمركي ومركز دوكامز ومركز الميناء الجاف وبرنامج المشغل الاقتصادي.

وتم عرض فيلم يوثق إنجازات الإدارات والمراكز الجمركية خلال الأسبوع وجرت سحوبات للجوائز خلال الحفل كما تم الاحتفال بيوم الجمارك العالمي بتقطيع قالب للحلوى.