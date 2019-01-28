تعزيز التعاون بين «اقتصادية عجمان» و«مؤسسة تنمية المشاريع»

المصدر: Ⅶ عجمان- البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في دعم رواد الأعمال المواطنين، من خلال منحهم الامتيازات المختلفة وإتاحة أفضل خيارات التدريب والتسويق لمشاريعهم ومنتجاتهم، إضافة إلى التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض، وتبادل الخبرات في مجال الدراسات والإحصاءات المرتبطة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقع المذكرة في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان المدير العام علي النعيمي، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشكل المذكرة إطاراً تنظيمياً للتعاون بين الجهتين، بهدف دعم العلاقات المهنية بينهما، وتحقيق الرؤى والأهداف المشتركة لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المواطنين في هذا المجال.

وتشمل مذكرة التفاهم إتاحة الامتيازات المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى كل طرف إلى الأعضاء المنتسبين لدى الطرف الآخر، وتسجيل أعضاء «اقتصادية عجمان» في برنامج المشتريات الحكومية التابع للمؤسسة والذي يخصص نسبة 10% من مشتريات أي جهة حكومية للأعضاء المسجلين.