«الإمارات للتحكيم البحري» يبدأ فعاليات 2019

المصدر: دبي - البيان

يستهل مركز الإمارات للتحكيم البحري أنشطته للعام الجديد بأجندة فعاليات متخصصة في القطاع، وعقد المركز الندوة الأولى في سلسلة ندوات «إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري» حول بيع وشراء السفن في مقره الرئيسي بمركز دبي المالي العالمي.

وقدم الندوة أليساندرو تريكولي، شريك ورئيس قسم الشحن في شركة فيشت وشركاه للاستشارات القانونية – دبي، واستعرض عدداً من المواضيع ذات الصلة، منها أنواع النماذج المستخدمة في عمليات البيع، المصطلحات الأساسية في العقود، الأخطاء والمخاطر الشائعة في مرحلة صياغة العقود، وأيضاً الاتفاق على كيفية إدارة المنازعات في حال حدوثها، وساعدت النقاشات حول هذه المواضيع خلال الندوة المعنيين بأعمال بيع وشراء السفن على فهم الاعتبارات القانونية عند التفاوض على المعاملات الخاصة بهذه الأصول ذات القيمة المرتفعة.

وقال ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام للمركز: «يواصل المركز في عامه الثالث الالتزام بأهدافه الرئيسية، والتي تتمثل في دعم القطاع من خلال توفير أفضل الخدمات والحلول لإدارة المنازعات البحرية، ويحرص المركز هذا العام على المشاركة الفعالة في أبرز الفعاليات المتخصصة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف تبادل الخبرات والآراء حول سبل تعزيز القطاع، ومناقشة أبرز التحديات والفرص الحالية، ما يدعم تطوير ونمو القطاع البحري إقليمياً». ومن المقرر أن يستمر المركز في عقد ندوات «إفطار مع مركز الإمارات للتحكيم البحري» خلال العام 2019، وتقام الندوة القادمة في تاريخ 18 فبراير المقبل.