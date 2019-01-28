«أوبتيكاريو» تتوسّع في السعودية بعد الإمارات

المصدر: دبي- البيان

تعتزم شركة العطور البرازيلية «أوبتيكاريو» التوسّع في السعودية، التي تعد أضخم سوق للتجميل في منطقة الخليج إلى جانب شريكها في دبي «ميلينيال كابيتال».

وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الصدد مع مجموعة المالكي السعودية.

وتستهدف المذكرة تطبيق خطة لتقديم ماركة أوبتيكاريو في السعودية، تشمل دراسة جدوى لعام 2019 يتبعها مرحلة طرح المنتج، والذي من المتوقع أن يضع أوبتيكاريو ضمن أهم مستحضرات التجميل في المملكة، من حيث المشاركة السوقية والمساواة مع المنتجات العالمية الأخرى.

وبذلك يتوقع أن تصبح السعودية ثاني أكبر سوق لمنتجات أوبتيكاريو في منطقة الخليج بعد الإمارات خلال فترة زمنية وجيزة. وتقوم الشركة بتشغيل متجرين في الإمارات في دبي مول ومردف سيتي سنتر، إلى جانب قنوات التسويق الأخرى، ومن بينها بوتس «الشايع» وسوق «أمازون».

وأوبتيكاريو هي أكبر لاعب في مجال العطور بالبرازيل لها أكثر من 4000 فرع في جميع أنحاء العالم، وهي صاحبة أضخم امتياز تجاري في مجال العطور في العالم، حيث تستحوذ على 6% من حجم

السوق في أمريكا اللاتينية، وتُقدر عائداتها بنحو 4 مليارات دولار طبقاً لما ذكره تقرير يورومونيتور الدولي.