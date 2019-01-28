«اقتصادية الشارقة» توقع اتفاقية مع «مجموعة إنجازات»

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مع مجموعة إنجازات. وتنص الاتفاقية على توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة «أعمال»، تمكنهم من تقديم خدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة مثل الموافقة المبدئية، وحفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد وتجديد الرخصة، وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز موعد التقييم الفني.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية نحو تبسيط مزاولة الأنشطة التجارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر، وتماشياً مع خطة التحول الإلكتروني لإجراءات الدائرة.

وقّع اتفاقية التعاون بمقر اقتصادية الشارقة، سلطان السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسالم السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجازات.

وقال سلطان السويدي: «تعتبر مراكز الخدمة من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، إذ توفر هذه المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة النشاطات التجارية، ونحن سعداء بالشراكة مع مركز «مجموعة إنجازات» الذي سيشكل إضافة مهمة في قائمة مزودي خدمات الدائرة».