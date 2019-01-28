الاحتفال بـ 45 شمعة من عُمر بنك الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

احتفل بنك الشارقة يوم السبت الماضي بمرور 45 عاماً على تأسيسه. استُهِـل الحفل بكلمة ألقاها فاروج نركيزيان، المدير العام، نيابة عن رئيس مجلس الإدارة أحمد عبدالله النومان، أشاد من خلالها برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقيادته الرشيدة، والتي أراد من خلالها إطلاق مؤسسة مصرفية حملت اسم الشارقة، واستطاعت على مرّ أكثر من أربعة عقود أن تغدو علامة مميزة في قطاع المال والأعمال في السوق المحلي كما في الخارج.

وشدد على تمسك البنك بالقيم الراسخة التي أرساها سموه، والتي تتخذ ركيزة لها الحفاظ على السمعة الطيبة، والعلاقات المستدامة.

كما وجه أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقائد مسيرة النمو والتطوّر والتألق، أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.