مصرف الشارقة الإسلامي ينظم رحلة عائلية لموظفيه وعائلاتهم

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مصرف الشارقة الإسلامي رحلة مميزة لجميع الموظفين والموظفات وعائلاتهم في متنزه شرطة الشارقة الصحراوي على امتداد شارع مليحة، بحضور محمد عبدالله الرئيس التنفيذي للمصرف وعدد من رؤساء المجموعات ومديري الإدارات وجمع من موظفي المصرف وعائلاتهم حيث تجاوز عدد الحضور 1000 شخص.

تضمنت الرحلة العديد من الفعاليات الترفيهية والفلكلورية والمنافسات الرياضية والمسابقات المتنوعة، وسحوبات وجوائز على هدايا قيّمة، شهدت جميعها تفاعلاً كبيراً من المشاركين، من الأعمار كافة بمن فيهم الأطفال، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تعود المصرف تنظيمها لموظفيه وعائلاتهم سنوياً.

وأكد حسن البلغوني، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمصرف الشارقة الإسلامي، أن سر إسعاد العملاء يكمن في إسعاد الموظفين وتمكينهم من قضاء أوقات ممتعة مع عائلاتهم، وهو ما يمنحهم الثقة باهتمام إدارة المصرف بهم، وحرصها على توفير البيئة التي تساعدهم على تحقيق التميز في العمل.

وأسهمت الرحلة في تعزيز التواصل بين موظفي المصرف، وتحقيق مزيد من التقارب بينهم وهو ما يساهم بالنهاية في خدمة العمل وزيادة الإنتاجية، كما أدخلت السعادة نفوس الجميع، صغاراً وكباراً.