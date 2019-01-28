إنجاز 2906 مبانٍ في أبوظبي خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي- عبدالحي محمد

ارتفع عدد المباني العقارية المنجزة في أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 2906 مبانٍ منها 725 مبنى تم إنجازه في الربع الثالث. وبلغ عدد المباني السكنية المنجزة 2477 مبنى تشكل نسبة 85.2% من إجمالي عدد المباني المنجزة.

وكشف تقرير أصدره مركز إحصاء أبوطبي أمس حول المباني المنجزة خلال الربع الثالث 2018 عن إنجاز 383 مبنى في أبوظبي و320 مبنى في العين و22 مبنى في الظفرة خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 1104 مبانٍ خلال الربع الثالث من عام 2017. وبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الماضي 853 وحدة سكنية مقابل 1552 وحدة سكنية لنفس الفترة من 2017، وتوزعت وحدات الربع الثالث من العام الماضي على 506 وحدات سكنية في أبوظبي و325 وحدة في العين و22 وحدة في الظفرة.

واستحوذت منطقة الشامخة على أكبر عدد للمباني المنجزة في منطقة أبوظبي خلال الربع الثالث بنسبة 35% تليها مدينة محمد بن زايد بنسبة 14%. وبلغ متوسط تكلفة متر البناء للمبنى الذي تصل مساحته إلى أقل من 300 متر 2214 درهماً، ومن 300 إلى 599 متراً نحو 2544 درهماً.