الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية تستعرض خطة عمل 2019

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

عقدت الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في الإمارات مؤخراً اجتماعها الأول لسنة 2019 برئاسة فضيلة الشيخ د. أحمد الحداد، رئيس الهيئة. واستعرضت الهيئة خطة عملها لسنة 2019 واعتمدت عدداً من الإجراءات التي يتوقع أن تعزز الكفاءة والفعالية في التعامل مع الطلبات المختلفة التي يتقدم بها المصرف المركزي والمؤسسات المالية الإسلامية.

حضر الاجتماع أعضاء الهيئة الشيخ أ.د. جاسم الشامسي الشيخ عصام إسحاق، الشيخ د. عزنان حسن والشيخ د. أسيد كيلاني. واستعرض الاجتماع الإنجازات التي حققتها الهيئة في 2018، ومن أهمها اعتماد المعايير الشرعية لـ «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية»، واعتماد أفضل الممارسات في الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. كما تبنت الهيئة أفضل الممارسات لتعزيز الالتزام الشرعي والحوكمي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وشدّد د. أحمد الحداد على أهمية هذه الإنجازات في تقوية استقرار التمويل الإسلامي، وتعزيز وضعية الإمارات كمركز رائد للتمويل الإسلامي.

وناقشت الهيئة عدداً من الموضوعات، تتعلق بمسودات معايير وإرشادات احترازية، وأصدرت الهيئة قرارات وتوجيهات تتعلق بالجوانب الشرعية لهذه المسودات.

وبعد اطلاعها على خطة التفتيش الشرعي لسنة 2019، أصدرت الهيئة توجيهاتها فيما يتعلق بنطــاق وآليات التفتيش. كما اطلعت الهيئة على الطلبات المتعلقة بتعهيد بعض وظائف الرقابة الشرعية الداخلية لشركات خارجية واتخذت قراراً بشأن الوظائف الجوهرية المتعلقة بالحوكمة الشرعية التي يمكن تعهيدها والوظائف الأخرى التي لابد للمؤسسات المالية الإسلامية من تأسيسها داخلياً.

وبالنسبة لطلبات اعتماد منتجات مالية إسلامية جديدة موجهة لجمهور المتعاملين مقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية، فقد أصدرت الهيئة قراراتها وتوجيهاتها بخصوصها آخذة بعين الاعتبار مبدأ حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في المنتجات المالية الإسلامية.