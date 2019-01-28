«بانثيون للتطوير العقاري» تطلق «إليزيه» بتكلفة 200 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «بانثيون للتطوير العقاري» مشروعها الثاني الجديد «بانثيون إليزيه» الواقع في المنطقة الثالثة عشرة من مجمع «جميرا فيليج سيركل» وتقدر قيمته بنحو 200 مليون درهم. جاء ذلك خلال حفل إطلاق مبيعات المشروع، الذي أقيم مؤخراً في فندق ويستن مينا السياحي.

وقال كالبش كيناريوالا، مؤسس مجموعة «بانثيون» رئيس مجلس الإدارة: وضعنا الاستثمار في منطقة «جميرا فيليج سيركل» على رأس خططنا، ونهدف إلى تطوير مزيد من المشاريع الفاخرة بأسعار معقولة تحاكي منطقة الإليزيه الباريسية من حيث التصميم والتطوير والمرافق. وعلى المدى البعيد نسعى أيضاً إلى تعزيز الاستثمار في السوق العقاري المحلي وأسواق المنطقة في وقت واحد.

وسيضم المشروع عند اكتماله وحدات سكنية فاخرة فضلاً عن المرافق والمنشآت التجارية والخدمية ومنافذ بيع التجزئة الواسعة في الطابق الأرضي، والتي تشمل 266 وحدة سكنية فاخرة، وكذلك محلين تجاريين كبيرين للبيع بالتجزئة في الطابق الأرضي. وبناءً على طلب السوق، يوفر بانثيون إليزيه 127 استوديو، و112 شقة بغرفة نوم واحدة. بالإضافة إلى 23 شقة بغرفتي نوم، وأربع شقق بثلاث غرف نوم.