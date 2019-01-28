منتدى حوكمة البنوك المركزية ينعقد اليوم بدبي بمشاركة مسؤولين من 47 دولة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

يعقد «معهد حوكمة»، مركز حوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وصندوق النقد الدولي، منتدى لحوكمة البنوك المركزية في دبي اعتباراً من اليوم وحتى 30 يناير وذلك بمشاركة محافظين ومسؤولين في البنوك المركزية من 47 دولة.

وسيركز المنتدى المنعقد هذا العام في دورته الخامسة على الرقابة على مجلس الإدارة ووظائف التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المالية والابتكار في البيانات، ويستهدف مسؤولو البنك المركزي ممثلين في المحافظ، ونائب المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة، وكبار الموظفين الذين يتولون مسؤوليات إدارة المخاطر والبيانات والتدقيق. وستشارك في المنتدى نحو 60 مؤسسة، من خلال ممثلين من البنوك المركزية ومراجعي حساباتهم الخارجيين، والمؤسسات التنموية والمالية الإقليمية والعالمية من الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، والنصف الغربي من الكرة الأرضية.

تركيز مستمر

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـ«معهد حوكمة»: تشير حوكمة الشركات إلى الطرق التي يتم بها توجيه الشركات وإدارتها وتنظيمها، ولكن يجب علينا أيضًا دراسة كيفية تعامل الحكومات مع مسؤولياتها وضمان سلامة الأنظمة المصرفية في بلدانها، فالحوكمة الفعالة للبنوك المركزية أمر ضروري. ويعد منتدى حوكمة البنك المركزي، جزءًا من التركيز المستمر لمعهد حوكمة على حوكمة الهيئات التنظيمية«.

اهتمام متزايد

وقال جورج كابوي، رئيس شعبة في قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي: استجابةً للاهتمام المتزايد من البنوك المركزية المختلفة، تم إضافة يوم ثالث إلى المنتدى، لمناقشة المسائل الناشئة التي تواجه البنوك المركزية، بما في ذلك إدارة المخاطر المالية على نطاق المؤسسة قبل الأزمة المالية العالمية وبعدها، وعمليات البنك المركزي، وتحليلات البيانات والتكنولوجيا المالية».

مواضيع

سيتطرق منتدى حوكمة البنوك المركزية إلى مواضيع مثل دور مجالس إدارة البنوك المركزية، والممارسات الجيّدة في تكوين مجلس الإدارة، ومدى فعالية المجلس، وهيئات الرقابة الداخلية، ووظيفة التدقيق الداخلي في البنوك المركزية.