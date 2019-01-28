209 أعضاء جدد بجمعية المحلّلين الماليين بالإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أقامت جمعية المحلّلين الماليين المعتمَدين في الإمارات، حفل توزيع الشهادات السنوي مساء، أول من أمس، في فندق بدبي بمدينة الحبتور. ورحب رومان روسو، محلّل مالي معتمَد، نائب رئيس جمعية المحلّلين الماليين المعتمَدين في الإمارات، بـ 209 من حملة الشهادات الجدد في الجمعية. وتضم الإمارات 830 عضواً، وتُعدّ بذلك أكبر جمعية عضو في مجلس التعاون الخليجي، إذ تضم أكثر من نصف العدد الإجمالي لحملة شهادة المحلّل المالي المعتمَد في المنطقة.

وقال رومان روسو، محلّل مالي معتمَد، نائب رئيس جمعية المحلّلين الماليين المعتمَدين في الإمارات: «نفخر بنمونا المستمر كمركز للتميّز المالي والاستثماري في الإمارات، التي تتخذ خطوات جريئة وطموحة لتطوير قطاع الاستثمار، وضمان تنافسيتها على المستوى العالمي. وتعمل جمعية المحلّلين الماليين المعتمَدين في الإمارات على المساهمة في تطوير القطاع المالي في البلاد، من خلال تعزيز أعلى معايير ممارسات إدارة الاستثمار عبر التطوير المهني، والدعوة المستمرة لدعم القضايا الرئيسية المتعلقة بنزاهة سوق رأس المال. كما يحتاج خبراء الاستثمار، لكي يساهموا في تحقيق الفائدة الكبرى للمجتمع إلى بناء الثقة بين المستثمرين وإعطائهم الفرصة لكسب عائد عادل».

وقال وليم طعمة، محلّل مالي معتمَد، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد المحلّلين الماليين المعتمَدين: «مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً عن وثيقة الخمسين لتطوير دبي، فإن تعزيز مكانة الإمارة كمركز استثماري دولي وعاصمة أعمال إقليمية سيستمر في جذب المؤسسات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، نحن ملتزمون بدعم أعلى معايير الأخلاق والنزاهة في مجال إدارة الاستثمارات. ويكمن هدفنا في خلق بيئة سوقية فعّالة تحقق فيها النمو من خلال المهنيين ذوي المعرفة الذين يولّدون قيمة مستدامة، ويضعون مصالح المستثمرين في المقام الأول».