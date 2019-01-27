«ليست ريبوبليك»: الإمارات تستعد جيداً لعصر ما بعد النفط

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت صحيفة «ليست ريبوبليك» اليومية الفرنسية، أن الإمارات تستثمر عائداتها النفطية على نحو مثالي، في الاستعداد لعصر ما بعد النفط.

ونشرت الصحيفة أمس، تقريراً خاصاً عن الإمارات، بعنوان «رحلة إلى رفاهية الإمارات»، وتناولت فيه اهتمام الإمارات بقطاعات اقتصادية أخرى، بخلاف قطاع النفط، في سياق استعدادها لعصر نضوب الذهب الأسود.

وركز التقرير بصفة خاصة، على قطاع السياحة، وأوضح أنه بات قطاعاً استراتيجياً شديد الأهمية في الإمارات، حيث تولي له أهمية خاصة، باعتباره أحد الأعمدة الهامة في سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها منذ سنوات.

وأضاف التقرير أن اهتمام الإمارات بقطاع السياحة، أتى بثماره الواضحة، وفي غضون فترة قصيرة، حيث سجل عدد السياح الأجانب الذين توافدوا على الإمارات لزيارتها، ارتفاعاً بنسبة 11 %، في غضون عام واحد فقط، هو 2018، بالمقارنة مع 2017.

واستعرض التقرير بعضاً من أبرز الوجهات السياحية الجاذبة في الإمارات، سواءً في دبي أو أبوظبي.

ووصف التقرير الإمارات، بأنها «بلد كافة الأرقام القياسية»، فهي بلد أعلى بناية في العالم، أغلى فندق في العالم، وأسرع مصعد في العالم، وغيرها من الأرقام التي تنفرد بها الدولة عالمياً.

ثم خصص التقرير فقرة لإمارة رأس الخيمة، وذكر أن الإمارات تتجه إلى استغلال الإمكانات السياحية في كافة إماراتها، وخاصة رأس الخيمة، التي أفاد بأنها تنفرد بكونها الإمارة الوحيدة التي تضم مناطق جبلية، كما تضم أطول مسار انزلاقي في العالم، والذي يعبّر «جبل جيس».

وأشار التقرير في ختامه، إلى أن رأس الخيمة تعد وجهة سياحية جديدة واعدة في الإمارات، ومن المتوقع أن تستقبل 3 ملايين سائح في عام 2025.