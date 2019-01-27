غرفة الشارقة تستقطب 5178 شركة في 2018

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة انضمام 5178 شركة جديدة إلى عضويتها عام 2018 بنمو 7.4% في إجمالي عدد الأعضاء مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس المزايا التنافسية التي توفرها الشارقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخدمات المتطورة والمبتكرة، التي توفرها الغرفة لأعضائها في مجتمع الأعمال.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة الشارقة في العام الماضي 93851 شهادة، محافظة على استدامة نمو القطاع التجاري الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصاد الشارقة وجزءاً رئيسياً في خطط التنويع الاقتصادي بالإمارة.

وأشار عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن نجاح الغرفة في اجتذاب أكثر من 5000 شركة جديدة إلى عضويتها، من مختلف القطاعات الاقتصادية مؤشر على الأهمية التي يوليها المستثمرون للإمارة باعتبارها وجهة متميزة للأعمال في المنطقة.