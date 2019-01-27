شراكة بين «دبي للسلع المتعددة» و«آسيا هاوس» لتعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية

المصدر: دبي - البيان

وقّع «مركز دبي للسلع المتعددة» مذكرة تفاهم مع «آسيا هاوس»، وهو مركز خبرة متخصص بالتجارة والاستثمار والسياسة العامة يتخذ من لندن مقراً له، لجلب سلسلة من الحوارات التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقّع كل من أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، ولورد غرين هيرستبيربوينت، رئيس «آسيا هاوس»، الاتفاقية خلال لقاء عقد في سفارة الإمارات في لندن بحضور سليمان حامد المزروعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

تنص مذكرة التفاهم على قيام مركز دبي للسلع المتعددة وآسيا هاوس ببحث التعاون المستقبلي في المشاريع والفعاليات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر رئيسي في مقر مركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس بدبي في شهر مارس المقبل.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر 24 مارس 2019 تحت عنوان «مستقبل التجارة: محورية الشرق الأوسط لآسيا».

وقال سليمان حميد المزروعي : «لم تكن الشراكة السياسية والاقتصادية بين الإمارات ودول آسيا في أي وقت مضى أقوى مما هي عليه. إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين مركز دبي للسلع المتعددة وآسيا هاوس تعكس هذه الحقبة من الازدهار».

وقال أحمد بن سليِّم : «يسهم المركز بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويعود جزء كبير من هذه الإيرادات إلى استراتيجية ناجحة لجذب الاستثمارات من الاقتصادات الآسيوية. ومع استمرار تحول الجذب الاقتصادي العالمي نحو الشرق، فإن توقيع هذه الاتفاقية مع آسيا هاوس يعد خطوة منطقية ستعزز علاقاتنا الحالية مع سوق نمو مهم للغاية لكل من مركز دبي للسلع المتعددة والإمارات ككل».