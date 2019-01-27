مهرجان دبي للتسوق.. 5 أسابيع من العروض والترفيه

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تحفل أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق بسلسلة من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية المميزة. ويُعدّ المهرجان من بين المبادرات الأساسية الرامية إلى المحافظة على زخم الأعمال في قطاع التجزئة، وتعزيز مكانة دبي وجهة يقصدها المتسوقون من جميع أنحاء العالم.

يقام المهرجان الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 2 فبراير 2019، ويقدم برنامجاً حافلاً على مدار خمسة أسابيع بالعروض الترويجية والفعاليات والأنشطة التي تمنح السكان والزوار فرصة الاستفادة من عددٍ كبيرٍ من العروض والصفقات التي لا تضاهى على مجموعةٍ واسعة من منتجات أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية؛ فضلاً عن برنامجٍ حافل بالفعاليات الترفيهية التي تضمن المتعة لجميع أفراد العائلة.

وفي هذا السياق، تسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على المشاركات والآراء الإيجابية لشركائها الاستراتيجيين ورعاتها الرئيسيين المساهمين في نجاح المهرجان وتعزيز قطاع التجزئة المزدهر في الإمارة هذا العام.

مبادرة ناجحة

يقول أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لطالما كان مهرجان دبي للتسوق، ولأكثر من عقدين من الزمن، أحد أبرز المبادرات الناجحة لتعزيز قطاع التجزئة. وبفضل الدعم المستمر والجهود التي يبذلها شركاؤنا، يعود المهرجان هذا العام أكبر وأقوى من الدورات السابقة، حيث تمّ تمديده إلى خمسة أسابيع حافلة بالعروض الترويجية والأنشطة الترفيهية.

ويعد المهرجان من أهم الفعاليات على التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، ويرجع الفضل في ذلك إلى توليفةٍ مميزة من العروض الترويجية التي لا تضاهى، والفعاليات الترفيهية ذات المستوى العالمي، ومشاركة أشهر العلامات التجارية، ما يضمن استمرار توافد أعداد كبيرة من المقيمين والزوار الباحثين عن عروض فريدة ومبتكرة في عالم التسوّق».

ويضيف: «في هذا العام، تستمر مساهمة شركائنا الاستراتيجيين في إثراء المهرجان، ويتجلى ذلك في تنوع العروض الترويجية التي لا تقاوم، والأنشطة الترويجية لكبرى العلامات التجارية العالمية، والفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تقدّمها مراكز التسوّق من أجل العائلات والأطفال. وإلى جانب سعينا لتعزيز ودعم قطاع التجزئة في دبي، فإننا نواصل التزامنا بتحقيق الاستراتيجيات الطموحة في هذا القطاع بالتعاون مع أبرز الشركات، كي تبقى دبي من أشهر وجهات التسوق وأكثرها جاذبية في العالم».

طيران الإمارات

من جانبه، قال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة العمليات التجارية: «يواصل المهرجان مساهمته القوية في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات التي يقصدها محبو التسوق والتي تقدم أيضاً فعاليات وتجارب ترفيهية لا تضاهى لجميع أفراد العائلة على اختلاف أعمارهم وأذواقهم. وتستقبل مراكز التسوق في دبي روادها من المقيمين والزائرين بصفقات رائعة وخصومات مغرية وأنشطة متنوعة.

ونحن من جانبنا في طيران الإمارات نعمل على جذب المسافرين والمتسوقين إلى دبي طوال العام من خلال مختلف العروض، ونوفر لهم خلال المهرجان عرض زيادة وزن الأمتعة المسموحة لهم على الطائرة حتى يمكنهم شراء ما يحلو لهم والاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية الجذابة».

إعمار مولز

من ناحيته، قال باتريك بوسكيه شافان، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»: «يعتبر مهرجان دبي للتسوق مناسبة فريدة من نوعها تتخطى أهميتها جاذبية تسوق التجزئة، إذ بات رافداً مهماً لاقتصاد دبي وركيزة جوهرية تدعم المشهد السياحي في المدينة ودافعاً لنموها الاقتصادي طوال العام. ويجسد هذا الحدث الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل المدينة إلى مركزٍ عالميٍ رائد للترفيه والبيع بالتجزئة.

وعلى اعتبارها شريكاً استراتيجياً لمهرجان دبي للتسوق، ستواصل إعمار مولز تقديم مجموعة متميزة من النشاطات الفريدة والفعاليات الترفيهية، علاوة على شراكاتٍ وطيدة مع تجار التجزئة تساهم في طرح عروض مجزية تثري تجربة المتسوقين، إضافة إلى تنظيم فعاليات مذهلة في المتاجر. ونحن على ثقة تامّة بأن مهرجان دبي للتسوق 2019 سيحقق نجاحاً آخر يعزز ثقة السوق ويحفز النشاط التجاري».

ماجد الفطيم العقارية

بدوره، قال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق، ماجد الفطيم العقارية: «تتمتع ماجد الفطيم بشراكة استراتيجية مع مهرجان دبي للتسوق منذ تأسيسه، حيث قدمت خلالها أرقى تجارب التسوق المصحوبة بفرص الفوز القيمة، والفعاليات الترفيهية العالمية المناسبة لكافة أفراد العائلة.

ويعتبر مهرجان دبي للتسوق فرصة مثالية لمراكز التسوق الستة التابعة لشركة ماجد الفطيم في دبي لتوفير أفضل التجارب الترفيهية المبتكرة لجمهور أكبر في المنطقة والعالم، انطلاقاً من رؤية الشركة الرامية إلى توفير أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم.

وتتطلع الشركة لدورة ناجحة أخرى من دورات المهرجان في كل من مول الإمارات، ومراكز سيتي سنتر ديرة ومردف ومعيصم والشندغة، بالإضافة إلى ماي سيتي سنتر البرشاء، والتي تستضيف جميعها قائمة غنية من النشاطات والعروض الترويجية التي بدأتها بفعالية التخفيضات الكبرى والتي تواصلت على مدار 12 ساعة يوم 26 ديسمبر الماضي».

عبد الواحد الرستماني

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية: «يمثل مهرجان دبي للتسوق حافزاً قوياً لاقتصاد الإمارة؛ ليس فقط من حيث استقطاب أعداد هائلة من الزوار من جميع أنحاء العالم إليها، بل إنه يسهم كذلك في تعزيز جميع قطاعاتها الأساسية، مثل التجزئة والضيافة والترفيه. وتعدّ العربية للسيارات شريكاً استراتيجياً للمهرجان منذ انطلاقته الأولى، وسنواصل دعم مبادرات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للسياحة والأعمال».

وأضاف: «من خلال شراكتنا مع المهرجان، نسعى مجدداً إلى تسليط الضوء على نهج أعمالنا الذي يتخذ من العملاء محور التركيز الأساسي في كافة عملياتنا، لتقديم قيمة كبيرة لهم تتجاوز توقعاتهم. وعن طريق تبني الابتكار والتقنيات المتقدمة في عالم السيارات، بما فيها السيارات الكهربائية، يمكننا تعزيز عملياتنا وتوفير المزيد من الخيارات لعملائنا. إن رعايتنا لدورة العام الحالي من المهرجان تؤكد دعمنا المتواصل لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لضمان تقديم نسخة ناجحة أخرى من هذا الحدث.

ولتحقيق هذا الغرض، يسرّنا إطلاق العديد من الحملات الترويجية المثيرة وطرح الموديلات الجديدة، حيث نرحب بعملائنا لزيارة صالات عرضنا، لاستكشاف أحدث موديلاتنا من نيسان وإنفينيتي ورينو، واتخاذ قرارات الشراء للاستفادة من هذه العروض الرائعة طوال مدة المهرجان، والاستمتاع بتجربة ستظل خالدة في أذهانهم مع حلول العام الجديد».

الفطيم العقارية

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية في دبي: «يعتبر مهرجان دبي للتسوق من أهم الفعاليات المرتقبة ضمن مشهد تجارة التجزئة في المنطقة، ونحن في دبي فستيفال سيتي مول فخورون للغاية بمواصلة شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة، ونحن نحرص على تنظيم برنامج مشوّق وحافل بالفعاليات الترفيهية والأنشطة التجارية، حيث سنوفر لجميع أفراد العائلة والزوّار تجارب تجمع ما بين التسوق والتسلية في آن واحد.

ولقد شهد مهرجان دبي للتسوق نمواً استثنائياً على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية، وشكل بفضل جهودنا المشتركة عاملاً هاماً في استقطاب السياح إلى دولة الإمارات. وإننا نتطلع قُدماً للترحيب بالمتسوقين هذا الموسم في دبي فستيفال سيتي مول».

نخيل مولز

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لنخيل مولز: «يسعدنا أن نكون شركاء لمهرجان دبي للتسوق في الدورة الـ 24 من هذا الحدث المتميز الذي حصد النجاح وإثارة الاهتمام عاماً تلو الآخر، وهو ما يعكس النمو الكبير والشعبية الواسعة الذين حققهما المهرجان منذ إطلاقه». وأضاف: «تحمل هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق دلالات خاصة لنا، إذ تتزامن مع احتفالنا بافتتاح أحدث وجهاتنا ذي بوينت جزيرة النخلة.

ونستمر بهذه المناسبة في الترحيب بزوارنا في وجهتي ابن بطوطة مول وسوق التنين وذي بوينت جزيرة النخلة للاستمتاع بأجواء مهرجان دبي للتسوق النابضة بالحياة، والمشاركة في الفعاليات الترفيهية الرائعة والمتنوعة التي نوفرها، والحصول على فرصة ربح جوائز قيمة والتمتع بتجارب التسوق الفريدة من نوعها، والتي قمنا بتصميمها بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين، لضمان تلبيتها لتطلعات زوارنا من المقيمين والسيّاح».

سوق دبي الحرة

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «إن الدعم المتواصل الذي تقدمه سوق دبي الحرة لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يظهر التزامها بلعب دور هام في تطوير السياحة وقطاعات تجارة التجزئة في دبي، وبالمقابل تستفيد السوق الحرة من المبادرات العديدة لمؤسسة دبي للمهرجاتات والتجزئة مثل: مهرجان دبي للتسوق، والعيد في دبي، ومفاجآت صيف دبي، وجميعها تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار إلى دبي، حيث تتاح لهم فرصة التسوق في سوق دبي الحرة في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين».

إينوك

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة (إينوك): «يعدّ مهرجان دبي للتسوق مبادرةً متكاملة تجتذب السكان والسياح من جميع أنحاء العالم، وتحرّك عجلة النمو الشامل للاقتصاد، لا سيما قطاعات مثل تجارة التجزئة والسياحة والضيافة والطيران، إضافة إلى الدور الكبير الذي يسهم به هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للترفيه والسياحة والأعمال»

وأضاف: «لقد كانت إينوك شريكاً استراتيجياً لهذا الحدث منذ بدايته، إذ نعمل على تحقيق سعادة عملائنا والارتقاء بالخدمات التي نقدمها لهم وذلك من خلال الأنشطة التي تمتد على مدار شهر كامل من الفعاليات».

اتصالات

وقال عبد الله المانع، مدير عام «اتصالات» في منطقة دبي: «يسرنا العمل مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، كشريك استراتيجي رئيسي لمهرجان دبي للتسوق في دورته الرابعة والعشرين، وهو الأمر الذي يؤكد حرص»اتصالات«المستمر على تقديم الدعم للفعاليات الوطنية التي تسهم في دفع عجلة النمو في الدولة، وتعزيز المكانة العالمية المتقدمة التي تتفرد بها الإمارات على صعيد السياحة والترفيه العائلي.

وأضاف:»يعد مهرجان دبي للتسوق فرصة مثالية للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور من مختلف الجنسيات والثقافات لإثراء تجربتهم، وذلك عبر منصة رقمية متكاملة نعرض من خلالها أهم التقنيات المبتكرة والحلول المستقبلية والعروض التنافسية، اعتماداً على إمكاناتنا الشبكية المتقدمة«.

ميركاتو

وعلقت نسرين بستاني، مديرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة لمركزي ميركاتو وتاون سنتر جميرا بالقول:»يعكس مهرجان دبي للتسوق مدى جاذبية دبي حيث يعد أكبر ظاهرة احتفالية في المنطقة ويعتبر منصة فريدة من نوعها تقدم للعلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية فرصة لتقديم منتجات ومجموعات جديدة خلال المهرجان. بالإضافة إلى الصفقات وعروض التسوق التي لا تضاهى، والجدير بالذكر أن مهرجان دبي للتسوق هذا العام يستمر لمدة 39 يوماً مما يزيد فرص الربح والاستمتاع بعروض تسوق واربح لزوار ميركاتو، و يؤهل المتسوقين للفوز بجوائز قيمة«.

فيزا

وقالت كاليكا تريباثي رئيس التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فيزا:»تفخر فيزا بكونها الشريك الرسمي والراعي الرئيسي لمهرجان دبي للتسوق للعام الرابع والعشرين على التوالي. ولاشك أن هذه الفعالية السنوية تستقطب الزوار من شتى أرجاء العالم، لذلك فإن تعاوننا طويل الأمد مع فعالية التسوق العالمية هذه ينسجم مع التزامنا بصياغة تجربة تسوق مجزية وتجارب سفر مميزة لجميع سكان وزوار الإمارة.

وتقدم فيزا هذا العام طيفاً من الصفقات المجزية وعروض الإنفاق على إقامة الفنادق وتجارب التجزئة وتناول الطعام والترفيه وغير ذلك من النشاطات التي تزخر بها المدينة من أبرز العلامات التجارية العالمية. ومع تزايد قبول التجار ومنافذ البيع بالتجزئة في دبي لمدفوعات البطاقات، يتمكن حاملو بطاقات فيزا من الاستمتاع بتجارب مدفوعات سلسة وآمنة أثناء تسوقهم، وكسب حسومات متنوعة مقابل إنفاقهم. كما سيكون بمقدورهم إيجاد ما يحلو لهم خلال دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق في ظل توافر جلّ هذه المزايا المذهلة«.

مجموعة جمبو

وقال أتول جوشي، المتحدث الرسمي لدى مجموعة»جمبو«:»تفخر جمبو، برعايتها لمهرجان دبي للتسوق منذ انطلاقته الأولى. ونحن نلتزم، دائماً، بتزويد العملاء بأفضل تجارب التسوق فضلاً عن إطلاق الخدمات والمنتجات الرائدة المتوفرة عبر متاجرنا وموقعنا الإلكتروني. وخلال الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق، تحرص«جمبو» على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والباقات المتميزة عبر مختلف فئاتها من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب) والأجهزة القابلة للإرتداء والألعاب وكاميراتDSLR وملحقاتها.

وقامت «جمبو» هذا العام بإطلاق عرض ترويجي خاص، يمكن عملاءها من الفوز بتجارب عائلية رائعة عند شرائهم من متاجرها، حيث سوف يكون هنالك 30 فائزًا يومياً، من خلال سحب رقمي يجري كليًا عبر الانترنت؛ حيث يحصل العملاء على كوبونات السحب الإلكتروني من خلال رسائل نصية قصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني.

تعزيز قطاع التجزئة المساهم الرئيس في اقتصاد دبي

يعد مهرجان دبي للتسوق جزءاً من التقويم السنوي للتجزئة في دبي الذي يضم كلاً من المهرجانات الكبرى المتخصصة بالتجزئة ومبادرات موسمية جديدة وتخفيضات كبرى وتجارب للتسوق ووجهات ترفيهية مميزة وحصرية تهدف إلى تعزيز قطاع التجزئة الذي يعد المساهم الرئيس نحو اقتصاد دبي.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، مجموعة عبدالواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين 1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، مِراس، واتصالات، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسين كلاً من فيزا وجمبو.

وبالإضافة إلى ما يتضمنه مهرجان دبي للتسوق من عروض ترويجية رائعة، فإنه يقدم كذلك لسكان وزوار دبي مجموعة واسعة ومشوقة من الفعاليات المختلفة، والتي تتضمن حفلات موسيقية لأشهر الفنانين، بالإضافة إلى أنشطة مجانية مخصصة للعائلات في مراكز التسوق، إلى جانب فعاليات خاصة بالتجزئة لأشهر العلامات التجارية.