الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني للخدمات الذكية يحدّد خارطة 2019

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

عقد الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني للخدمات الالكترونية الذكية، أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 اجتماعه الأول لعام 2019، في مقر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدبي، وذلك برئاسة سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، وبحضور أعضاء الفرق الفرعية الذين يمثلون مختلف الجهات المحلية في الدولة.

ويأتي الاجتماع بهدف استعراض خطة العمل الجديدة التي تقوم وفق مبادرة O6، والتي تهدف إلى تقدم الدولة من المركز السادس عالمياً إلى الريادة العالمية في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الالكترونية الذكية.

ثقة غالية

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: «اجتماع الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، يأتي استكمالاً للجهود السابقة، ولتسريع وتيرة العمل بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الإمارات في المركز الأول عالمياً في هذا المؤشر، لقد وضعت قيادتنا الرشيدة ثقتها بنا ودعتنا للاحتفال معاً بالوصول إلى المركز الأول عالمياً 2021».وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية: «خطة العمل O6 هي خارطة طريق تستهدف الوصول إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى عالمياً خلال تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية 2020».

وشهد الاجتماع احتفال الفريق بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة.