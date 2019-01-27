«جمارك دبي» تطلق حملة لتطوير أنظمة إدارة مخازن شركات المناطق الحرة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت جمارك دبي مبادرة لتطوير النظم المخزنية للشركات، التي تمتلك رمزاً جمركياً بناء على ترخيص صادر من قبل المناطق الحرة في دبي، والتي أعلنت عنها الدائرة في سبتمبر 2018 وشرعت في تنفيذها مطلع العام الجاري.

وتهدف الحملة إلى تعريف هذه الشركات، والتي يزيد عددها على 21 ألف شركة بمدى أهمية توحيد وتوافق أنظمة إدارة المخازن لديها مع تقنية النظام الذكي لجمارك دبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

وأكدت إخلاص المطوع مديرة إدارة التدقيق الجمركي: «تعزيزاً لدور الدائرة الرائد في تلبية احتياجات عملائها وتسهيل الإجراءات عليهم، يقوم فريق من إدارة التدقيق الجمركي في جمارك دبي بعقد اجتماعات وزيارات منتظمة لعملائنا من الشركات العاملة في المناطق الحرة لتقديم الدعم الاستشاري لآليات استحداث نظام ذكي لإدارة مخزون الشركات، يتوافق مع نظام جمارك دبي الإلكتروني لحركة معاملات الشركات داخل المناطق الحرة «مرسال 2»، مشيرة إلى أن العديد من الشركات الكبرى أنهت فعلياً متطلبات المبادرة، كما أبدت العديد من الشركات الأخرى استعدادها التام لتطبيق المتطلبات الخاصة بالمبادرة وجار العمل على تحديث النظم المخزنية لديها».