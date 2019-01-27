12 فائزاً في برنامج جوائز «راكز» لتميّز الأعمال في عامه الخامس

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

حصدت 12 شركة من شركات المنطقة الحرة والشركات المحليّة في برنامج جوائز «راكز»، لتميّز الأعمال لعام 2018، الذي تطلقه مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» سنوياً، ويأتي هذا البرنامج، كثمرة تعاون بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وبلغت قيمة الجوائز النقدية التي منحتها الهيئة هذا العام للشركات الفائزة، نحو 200 ألف درهم، جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت خصيصاً لهذا الحدث في فندق ريكسوس باب البحر.

وشهدت النسخة الخامسة من برنامج جوائز «راكز لتميّز الأعمال»، زيادة كبيرة في أعداد المشاركين، إذ بلغت نسبة الزيادة 95 %، بارتفاع عدد الطلبات من نحو 360 طلباً مقدماً في عام 2017، إلى ما يزيد على 700 طلب جديد في عام 2018، وقد خضعت عملية اختيار الشركات الفائزة بجوائز المركزين الأول والثاني، لعملية تقييم صارمة .

وأوضح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة «راكز»، منذ انطلاقة برنامج جوائز «راكز لتميّز الأعمال» في 2014، تم تكريم 44 شركة، مؤكداً حرص «راكز» الدائم على إقامة هذا البرنامج، الذي يشكّل مصدر إلهام للهيئة، يدفعها نحو إحراز التفوّق، وذلك برؤية عملائها وهم يحصدون ثمار التفوّق والنجاح، لا سيما في ما يتعلق بتزويد هؤلاء العملاء بالحلول التي يحتاجونها لبلوغ أهدافهم وتحقيق طموحاتهم.