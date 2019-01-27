6.5 تريليونات دولار مبيعات أكبر 500 شركة عائلية في العالم سنوياً

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تتبوأ الشركات العائلية مكانة استثنائية وتمتلك إمكانيات فذّة تمكنها من رسم معالم الثورة الصناعية الرابعة بصورة تؤكد خلق بيئة شمولية تركز على تنمية الفرد وتؤمن له فرص النجاح والتقدم، ولا تسمح بالحد من قيمته وحقوقه.

ويفيد مؤشر Family 500 أن أكبر 500 شركة عائلية في العالم تحقق مبيعات سنوية بقيمة 6.5 تريليونات دولار وتوظف أكثر من 21 مليون فرد، أي ما يكفي لجعل هذه الشركات ثالث أكبر اقتصاد في العالم من بعد السوقين الأمريكية والصينية. تساهم الشركات العائلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 85 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.جاء ذلك فيما قاله بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع والعضو المنتدب لمجموعة شركات الهلال ضمن جلسة عامة بعنوان «حالة الشركات العائلية» ضمن منتدى دافوس وكان من بين المتحدثين في الجلسة أندريه هوفمان، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات الأدوية «روش»، ولبنى العليان، الرئيسة التنفيذية لشركة العليان للتمويل.

وقال جعفر: «تجسد الشركات العائلية جوهر عالم التجارة ويربطها بالموظفين وأصحاب المصلحة والمجتمعات رابطاً وثيقاً. تقوم علاقتنا بأصحاب المصلحة المعنيين بشركتنا على أساس وثيق من المعرفة بعملنا والقيم التي تتجسد بنا. ولذلك فإن السبيل لتحقيق النجاح واستدامته في هذا العصر الذي تحركه الثورة الصناعية هو بالاستفادة من هذه العوامل الإيجابية التي نمتلكها وأن نبقى في نفس الوقت واقعيين ومدركين للأمور التي يجب علينا أن نغيرها في أنفسنا لنعزز من تقدمنا»

ووفقاً لتقرير بحثي أصدرته مبادرة بيرل مؤخراً، وهي منظمة غير ربحية رائدة تسعى إلى نشر ثقافة من الشفافية والمساءلة، فقد اعتبر 89 بالمئة من مجموع 350 شركة تم استبيانها في منطقة الخليج أن تبني مستوى أعلى من معايير الحوكمة المؤسسية محوري لاستمرارية الأعمال ونموها في المنطقة.

وقدم بدر جعفر مثالاً على ذلك بإلقاء الضوء على تأسيس الهلال للمشاريع لذراعها لرأس المال الاستثماري المؤسسي، الهلال للمشاريع الناشئة، والتي تهدف إلى تخصيص 150 مليون دولار للاستثمار في الابتكار الاجتماعي بحلول 2020 عبر طيف واسع ومتنوع من القطاعات، كالتعليم والرعاية الصحية؛ وكذلك الهلال للمشاريع الابتكارية التي تعد حاضنة مؤسسية تحتضن الابتكار بتأسيس وتطوير مشاريع تخلق آثاراً وقيماً ملموسة تخدم المجتمع والبيئة.