دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً لتزويد وقود السفن

المصدر: دبي - البيان

شاركت «سلطة مدينة دبي الملاحية» في «مؤتمر الشرق الأوسط لمزودي وقود السفن 2019» الذي عقد أخيراً في دبي، بمشاركة رفيعة المستوى من نخبة الجهات الإقليمية والدولية لمناقشة واقع ومستقبل قطاع تموين السفن باعتباره رافداً حيوياً من روافد التجارة في القطاع البحري في إطار التزام السلطة البحرية بالمشاركة الدورية في المحافل البحرية العالمية سعياً وراء توطيد جسور تبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات الداعمة لإيجاد قطاع بحري تنافسي يواكب المتغيرات المتسارعة للقرن الحادي والعشرين في دبي.

وأكد المهندس محمد البستكي، مدير إدارة عمليات الرسو البحرية في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أنّ «مؤتمر الشرق الأوسط لتموين السفن 2019» يعود ليؤكّد الدور المحوري الذي تتطلع به دبي كقوة مؤثرة في دفع عجلة نمو القطاع البحري العالمي، مقدمة مساهمات فعّالة بالاستفادة من مقوماتها التنافسية التي يمكن شملها بالموقع الاستراتيجي والمنظومة الاقتصادية المتينة والمتطورة، إلى جانب البنية التحتية عالمية المستوى بما فيها الموانئ التي تعتبر من بين الأفضل عالمياً. وسلّط البستكي الضوء على تنامي سمعة الإمارة كمركز عالمي رائد لتزويد وقود السفن، سيّما وأنها تمثل صلة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا.

ولفت البستكي إلى أنّ دبي تدعم الجهود الرامية إلى تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات والقرارات المحلية والدولية، تماشياً مع «استراتيجية القطاع البحري» في سبيل جعل دبي مركزاً بحرياً عالمياً من الطراز الأول مؤكداً أنّ الاستراتيجية حققت نقلة نوعية في مجال تطوير برامج لوجستية متكاملة، وتهيئة البنى التحتية، واستحداث مبادرات بحرية من شأنها ضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية.