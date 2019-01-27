«المصرف» يؤكد التزامه بتنمية الكفاءات المواطنة

المصدر: دبي- البيان

أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» عن مشاركتـه في معرض «توظيف 2019»، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح من 28 يناير إلى 30 يناير، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتنسجم مشاركة المصرف في معرض «توظيف 2019» مع استراتيجية المصرف والتزامه باستقطاب وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة.

وقالت سعاد الشمري رئيسة إدارة الموارد البشرية في المصرف: «يشكل توطين الوظائف محور أساسياً في استراتيجية أعمالنا انطلاقاً من ذلك يشارك المصرف بشكل فعال في معظم معارض التوظيف في الدولة، وذلك في إطار استراتيجيته لتعزيز نسبة التوطين، حيث نسعى إلى استقطاب الكوادر الشابة من الخريجين الذين يرغبون في بناء مستقبل مهني مشرق وناجح في القطاع ».