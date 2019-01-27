«فوربس»: دبي تطور رؤية شاملة للمدن الذكية

المصدر: دبي- البيان

أكدت مجلة «فوربس» الأمريكية أن دبي طورت رؤية شاملة وواسعة النطاق للمدن الذكية، وذلك من خلال مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بهدف تحقيق طموحه في جعل دبي المدينة الأسعد على وجه الأرض.

ونشرت المجلة أمس تقريراً عن تقنية «بلوك تشين»، وتطرق التقرير إلى تجربة دبي مع التقنية الجديدة باعتبارها من أبرز التجارب على مستوى العالم وأكثرها طموحاً حتى الآن.

وأوضح التقرير أن دبي حققت تقدماً هائلاً على صعيد التحول إلى مدينة ذكية، فهي لم تكتف بالتخلص من المعاملات الورقية التقليدية في تعاملاتها الحكومية مع الجماهير والتحول إلى الخدمات الذكية فحسب، وإنما قطعت أيضاً شوطاً طويلاً في كسب ثقة مواطنيها والمقيمين فيها وذلك بتطبيق تقنيات ذكية مستحدثة مثل «بلوك تشين» في مختلف الخدمات المقدمة في أروقتها الحكومية.