بعد غياب 10 سنوات.. كندا تعود إلى إكسبو عبر دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

بعد غياب 10 سنوات عن المشاركة في معارض إكسبو العالمية، أعلنت كندا أمس مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، جاء ذلك على هامش اجتماع ضمن منتدى دافوس، ضم جيم كار وزير تنويع التجارة الدولية في كندا ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومحمد الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن الإمارات تتبنى رؤية تكاملية للتعاون الدولي الهادف وتكامل الجهود العالمية في تعزيز حاضر ومستقبل الإنسان، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً لأهم الأحداث والمعارض العالمية البارزة، وبيئة حاضنة لجهود صناعة المستقبل. وستكون المشاركة الكندية في إكسبو 2020 هي أول مشاركة لها منذ إكسبو 2010 الذي أقيم في شنغهاي في الصين.

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