آليات إلزامية لدمغ المجوهرات والمعـادن الثمينة

المصدر: دبي- البيان

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، اشتراطات وآليات إلزامية لاستخدام الدمغة الرسمية على الأصناف المشغولة في المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة، وبطاقة التعريف في الأحجار ذات القيمة في الدولة، بشكل يضمن أعلى درجات الثقة لدى المستهلكين في الإمارات، ويسهل المعاملات التجارية، بما يدعم قطاع الذهب الإماراتي.

والدمغة الرسمية على الذهب والحلي والمجوهرات والأصناف المشغولة هي السمة المميزة الرسمية المستخدمة، والمدرجة على كل منتج من هذه المعادن الثمينة لضمان نقائها، وتعد تأكيداً أنها قد تم اختبارها وفحصها.

كما وافق المجلس على إصدار قرار يحدد نسبة مادة لحام الحلي والأصناف المشغولة والعيارات القانونية لدرجة النقاء، ويشمل القرار، كل قطعة مصنعة كلياً أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد بالقانون.

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