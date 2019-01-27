شركة بدبي تستثمر في أوكرانيا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشف نووم كووين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «إن-وأي كووين» عن اعتزام شركته القابضة تمويل وبناء مشروعٍ ضخم في أوكرانيا، ليكون بمثابة مجمّع للمعارض والفعاليات التجارية، كاشفاً عن انطلاق عجلة تطوير هذا المشروع بدءاً من يناير 2019.

وقال إن تكلفة هذا المركز المتعدد الاستخدامات، الذي سيحمل اسم «مركز إن-وأي للمؤتمرات والمعارض كييف»، تبلغ 500 مليون دولار، وهو يمتد فوق مساحة 105 هكتارات، ويقع على بعد 13 كيلومتراً فقط من العاصمة الأوكرانية كييف، على طريق أوديسا السريع. وتتضمن هذه المساحة الشاسعة 10000 مركز بيع لتجارة الجملة، ومركزاً للمعارض يشتمل على فنادق ومطاعم وصالات للعرض. ومن المتوقع أن يتم افتتاح مساحة سوق التجارة بالجملة في يناير 2021، على أن يليه افتتاح كامل المعرض بعد سنتين.

وأضاف: «إضافة إلى صالة المعارض والمجمّع التجاري، نخطط لإنشاء صالة ضخمة للحفلات الموسيقية، تتسع لـ 7000 شخص، كما نضع ثلاثة اعتبارات في تصميم مركز إن-وأي للمؤتمرات والمعارض تشمل مجمّعاً تجارياً، ومجمّعاً للمعارض وصالة للحفلات الموسيقية».

واقترح نووم كووين أن يكون الشريك المستثمر في المشروع «سايروس بوناوالا»، رجل الأعمال الهندي البارز، وهو مؤسس ومدير «مجموعة بوناوالا» التي تشتمل أيضاً على «معهد سيرون» في الهند المتخصص في تصنيع اللقاحات.