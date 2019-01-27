مجلس سيدات أعمال أم القيوين يستضيف معرضاً للمنتجات المصرية

المصدر: أم القيوين - وام

نظّم مجلس سيدات أعمال أم القيوين جلسة حوارية مع وفد من المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال وممثلي غرف التجارة في مصر،حيث تم الاتفاق على استضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين الفترة المقبلة لمعرض خاص بالشركات الاستثمارية والسياحية والمنتجات المصرية في أم القيوين.واستعرضت عائشة راشد ليتيم رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين توجهات الإمارة لدعم الاستثمار بما فيها المحفزات للمستثمرين في الإمارة لتحقيق رؤية 2021 التي تتمحور حول جودة حياة عالية لمجتمع متلاحم مبني على اقتصاد مستدام وسياحة جاذبة.

وتم خلال الجلسة الحوارية تعريف الوفد المصري لسيدات الأعمال برئاسة ريم صيام بأهم المشاريع والاستثمارات في الإمارة وبحث التنسيق بين الجانبين في عدة مجالات.