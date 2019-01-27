76 شركة في «حمرية الشارقة» تفوز بجوائز «سوبر براندز 2018»

المصدر: Ⅶ الشارقة ـــ البيان

فازت 76 شركة تعمل في المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، بفئات مختلفة ضمن جائزة «سوبر براندز الإمارات 2018» المرموقة، التي تمنحها منظمة «سوبر براندز العالمية» العريقة والمتخصصة بتقييم وإبراز مستوى تميّز العلامات التجارية حول العالم.

وارتفع عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بالحمرية الفائزة بجائزة «سوبر براندز الإمارات» 230% خلال دورة عام 2018 مقارنة بدورة الجائزة لعام 2017 التي شهدت فوز 23 شركة عاملة في «حرة الحمرية».

وتم الإعلان عن فوز هذه المجموعة من الشركات في المنطقة الحرة بالحمرية بالجائزة، خلال احتفال أقيم أخيراً في مقر الهيئة، بحضور سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة وممثلي «سوبر براندز الإمارات».

وقال المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إن فوز هذا العدد الكبير من الشركات العاملة في المنطقة الحرة بالحمرية بجائزة «سوبر براندز الإمارات»، هو إنجاز جديد للهيئة يضاف إلى سجل إنجازاتها المتتالية، وهو اعتراف جديد بمدى تميّز المنطقة الحرة بالحمرية كواحدة من أسرع المناطق الحرة نمواً على مستوى الشرق الأوسط، ودلالة واضحة على ريادتها في تقديم أرقى الخدمات وباقة من التسهيلات وسلة من الحوافز الجاذبة والمُجزية للشركات والمستثمرين والأفراد من مختلف دول العالم.

وأكد المزروعي حرص هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على مواصلة مسيرة التميّز والبناء على هذا الإنجاز المُتجدّد، بما يدعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الشارقة لدفع عجلة النمو المستدام في الإمارة والارتقاء بالمكانة التنافسية للدولة.