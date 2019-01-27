«دو» تدعو المواهب الإماراتية لاستكشاف الفرص المهنية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها في معرض «توظيف 2019» الذي تنطلق فعالياته في مركز أبوظبي للمعارض بين 28 – 30 يناير، وتتطلع الشركة خلال الحدث إلى استقطاب مجموعة جديدة من المواهب الإماراتية المبدعة.

ودعت دو أبناء الإمارات إلى زيارة منصتها في المعرض للتعرف على فرص العمل المتوفرة وبرامج التطوير المهني التي تقدمها للطلبة والخريجين الجدد من أنحاء الإمارات.وقال إيهاب حسن، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دو: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات بأهمية التركيز على زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تأتي مشاركتنا الجديدة في «توظيف 2019» لتؤكد التزامنا المستمر بتقديم الدعم للمواهب الإماراتية وتطوير مساراتهم المهنية والاستفادة من أفكارهم المبدعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تنسجم هذه المشاركة مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز استدامة الموارد البشرية».

وقال علي المنصوري، نائب الرئيس للتنمية البشرية في دو: «انطلاقاً من إيماننا العميق بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها أبناء الإمارات، نعمل في دو بشكل مستمر على توفير وخلق فرص عمل مميزة تناسب مؤهلاتهم وتتيح تحقيق طموحاتهم».