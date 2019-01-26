إطلاق الطوابق العليا في «كريك فيستاس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شوبا العقارية إطلاق الطوابق العليا لأنجح الأبراج المتوسطة الارتفاع في شوبا هارتلاند والمعروف بـ«كريك فيستاس» في حفل أمس في مدينة جميرا .

وتتميز شوبا هارتلاند بالحياة الحضارية والعصرية حيث خصص 30٪ من المشروع للمساحات الخضراء والحدائق والمناطق المفتوحة. وتمتد هارتلاند على مساحة 80000 ألف قدم مربع على طول قناة دبي المائية الجديدة في مدينة الشيخ محمد بن راشد .

ويحتوي «كريك فيستاس» على أبرز المساكن الراقية والمتنوعة والعصرية للجيل الجديد ويطل البرجان على مناظر خلابة في قلب دبي بما في ذلك خور دبي ومحمية راس الخور للحياة البرية ووسط المدينة وقناة دبي المائية الجديدة ويقع البرجان الذي يتألف كل منهما من 28 طابقاً على منصة معمارية عالية.

مبيعات

وقال ترتنكر غنغولي، كبير مسؤولي قسم التسويق في شوبا العقارية: يسعدنا الإعلان عن إطلاق الطوابق العليا من كريك فيستاس في شوبا هارتلاند.

حيث تم بيع 64 ٪ من الوحدات السكنية المتاحة خلال 6 أشهر من إصدار المشروع حتى قبل إطلاقه الرسمي وسيضمن الإطلاق الجديد للطوابق الأكثر تميزاً في البرج ببيع هذه الشقق السكنية بشكل أسرع من أي وقت مضى، وسيقدم فرصة شراء مقنعة وفريدة من نوعها.