مشاركة أوروبية قوية في «بايبر ورلد 2019» دبي

المصدر: دبي - البيان

يحظى معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط، عادة بحضور قوي للعارضين الأوروبيين، حيث يشارك مصنعو وموردو القارة، الذين يدركون أهمية الحدث كمنصة تمكّنهم من الانتشار عبر المنطقة الأوسع، بقوة في «بايبر ورلد الشرق الأوسط 2019»، بمجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي بشكل خاص تفضيلات السوق الإقليمي.

ومع تطور عالم الورق في الشرق الأوسط الآن ليصبح حدثاً شاملاً يستوعب الصناعات المرتبطة وهي الألعاب واللعب وكذلك المنتجات الجلدية الفاخرة والهدايا المؤسسية، أصبح المعرض منصة أكثر جاذبية للعارضين الأوروبيين الحريصين على تعزيز تأثيرهم في أسواق المنطقة المزدحمة.

ومن انطلاق معرض الأيام الثلاثة في دبي خلال مارس المقبل، سيتمكن الزوار التجاريون من المشاركة والتعامل مع مجموعة كبيرة من الشركات الأوروبية لتصنيع الورق، منتجات المكاتب وحلول أماكن العمل والقرطاسية، كل ذلك في مكان واحد.

حضور واسع

وأوضحت الكسندريا روبنسون، مدير معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط: «دائماً ما يشهد معرض بايبر ورلد حضوراً قوياً من العارضين الأوروبيين الذين يحرصون على الاستفادة من السوق المربح والمتنامي للمنتجات الورقية ولوازم المكاتب بالمنطقة، ومن المنتظر أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة أقوى من العارضين الدوليين».

«إضافة إلى جناح ألماني متخصص، يشهد معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط حضوراً مميزاً ممثلين من النمسا، فنلندا، إيطاليا، لاتفيا، روسيا، رومانيا، بولندا، البرتغال، إسبانيا والمملكة المتحدة».

تقوم شركة Bi-silque، الموزع البرتغالي لمنتجات الاتصالات المرئية، بتصنيع وتصدير مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك النشرات، ألواح المسح الجافة، لوحات تفاعلية، لوحات المخططين، وحوامل اللافتات، الحوامل تحت العلامات التجارية Bi ‐ Office و MasterVision لأكثر من 80 دولة في 5 قارات.

وقال أندريه فاسكونسيلوس، الرئيس التنفيذي للشركة: «سنشارك في معرض بايبر ورلد الشرق الأوسط 2019 لاستقطاب وكلاء جدد لعلامتنا التجارية ولقاء العملاء الجدد، وسيكون تركيزنا على حلول التواصل المرئية، التعليمية، الشخصية والفندقية».

وفي 2018، استقبل بايبر ورلد الشرق الأوسط 7700 زائر من أكثر من 90 دولة حضروا لمشاهدة منتجات وخدمات 303 عارضين من 42 دولة.