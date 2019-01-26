«إف إيه إم» تروّج عقارات دبي في الصين

المصدر: دبي - البيان

أعلن فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية، أنه وضع أهدافاً جديدة لشركته في العام الجاري، بعد تكريم الشركة للعام الثاني على التوالي في سوق دبي العقاري، متوقعاً بأن يسهم المستثمرون الصينيون بأكثر من 50% من المبيعات.

تكريم

وكرّمت دائرة الأراضي والأملاك بدبي «إف إيه إم العقارية» بجائزة أفضل شركات الوساطة العقارية مبيعاً في الإمارة بإجمالي مبيعات بلغ 1.33 مليار درهم، كما منحت فراس المسدي جائزة الوسيط العقاري الأكثر ريادة لعام 2018 المخصصة للأفراد وذلك بعد أن تمكن من إتمام 262 صفقة عقارية.

وقال المسدي: «أول خطوة لي بعد تكريمنا بهذه الجوائز كانت دعوة فريقي، الأفضل في عالم العقارات بدبي في عام كان محفوفاً بالتحديات. لكن مباشرة بعد الاحتفالية بدأنا بالتطلع لتحقيق أهداف أكبر هذا العام، والذي أتوقع فيه دوراً كبيراً للمستثمرين الصينيين».

وبعد القيام ببحث مكثف حول القوة الكامنة للاستثمار الصيني في عقارات دبي، ستقوم «إف إيه إم» قريباً بتوقيع شراكة استراتيجية لضمان الاستفادة القصوى من هذا التوجه.

وأضاف : هناك إمكانات هائلة لعقارات دبي في السوق الصيني، وبدأنا بالفعل في تبني توجه استراتيجي من شأنه أن يمنح «إف إيه إم» حضورا قويا هناك، ويضمن قدرتنا الاستفادة منه. يهتم المستثمرون الصينيون بتعاملهم مع شركة موثوقة في دبي».