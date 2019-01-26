منتدى «إس إم بي بلس» يشيد ببيئة الأعمال المثالية للشركات الصغيرة في دبي

المصدر: دبي - البيان

ركّزت فعاليات منتدى SMB Pulseالذي شهدت فعالياته دبي هذا الأسبوع على بيئة الأعمال المثالية التي تقدمها الإمارة لقطاع الشركات الصغيرة .

ونظمت شركة «تالي» المنتدى المتخصص بالأعمال الصغيرة والمتوسطة وهي عملاق توفير برمجيات الامتثال الضريبي في العالم.

وشهد المنتدى سلسلة من الفعاليات الخاصة بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجهها. كما هدف إلى تعزيز وعي هذه الشركات عن الطرق الفاعلة لزيادة كفاءتها ونمو أعمالها.

كما ركّز المنتدى بتوقيته وتفاعله النموذجي على أولويات الأعمال الرئيسية لأصحاب الأعمال المحليين إلى جانب الاهتمامات الأساسية والمعاصرة لهم.

وناقش خبراء رفيعو المستوى الحاجة إلى ليس فقط زيادة الربحية بل بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء ونمو الأعمال في السياق الحالي، ليكون هذا من ضمن أولويات أية مؤسسة تجارية بمعزل عن حجمها. كما أنه تطرق إلى مواضيع إدارية وتنظيمية رئيسية أخرى مثل مراقبة الأداء والإدارة المالية.

وقال «فيكاس بانشال»، رئيس الأعمال في «تالي» الشرق الأوسط: «أصبحنا نفهم أن إدارة الأعمال عبارة عن رحلة تعليمية لأية إدارة. ومع فعاليات مثل منتدى SBM Pulse، نريد أن نعلم المزيد والمزيد من الشركات للمساعدة في إدراك أهمية التكنولوجيا للعمل على تحسين إمكانات النمو والكفاءة.

وطوَّرت»تالي«نظاماً فعالاً ومفيداً لمساعدة الشركات على تلبية احتياجات الأعمال وتحسين إدارتها بالعموم. وقد ساعدنا حتى الآن أكثر من 1.6 مليون شركة ونرغب في التعامل مع المزيد من الشركات في المنطقة». وتضمنت الموضوعات الرئيسية في المنتدى مواضيع نقاشية شملت السيطرة على الأعمال النقدية والإدارة المتميزة وإدارة المخزون والجرد وإدارة مركز الربح والتكلفة ومراقبة التكاليف.