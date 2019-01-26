«تيناريس» تستحوذ على 47.79 % من أسهم «السعودية لأنابيب الصلب»

المصدر: الرياض - البيان

أعلنت «تيناريس» إغلاق صفقة الاستحواذ على 47.79% من أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب المنتجة لأنابيب الصلب الملحومة والمدرجة في سوق الأسهم السعودي والتي أعلنت عنها في وقت سابق، بمبلغ 529.8 مليون ريال (حوالي 141 مليون دولار).

ويشار إلى أن القدرة الإنتاجية لـ«الشركة السعودية لأنابيب الصلب» التي تقع منشآتها في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية تصل إلى حوالي 360 ألف طن سنوياً. وتتمتع الشركة التي بدأت عملياتها في العام 1980 وتخدم قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة، بكفاءة عالية لتوريد منتجاتها إلى كبريات شركات النفط الوطنية في المنطقة، بما في ذلك «أرامكو» السعودية.

وباشرت «تيناريس» من 21 يناير 2019، تعزيز نتائج «الشركة السعودية لأنابيب الصلب»، وهما سوف تضمّان معاً أكثر من 1000 موظف في المملكة. ومن هذا المنطلق، فإن «تيناريس» التي تخدم السوق السعودي منذ عقود، تمتلك سجلاً حافلاً من الخبرات المتراكمة مقروناً بقدراتها التقنية المعززة، وهو ما سيتيح لها القدرة على تلبية العملاء بشكل أفضل.

ومن المتوقع أن تؤدي نتائج هذه الصفقة إلى تعزيز تواجد «تيناريس» في المملكة السعودية التي تعد أحد أكبر أسواق الأنابيب الخاصة بصناعات النفط والغاز ومنتجات خطوط الأنابيب، بالإضافة إلى تعزيز مجموعة المنتجات التي توفرها لشركة «أرامكو» .

وقال ماريانو أرمينغول، الذي تم تعيينه في منصب المدير والرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لأنابيب الصلب»، «إن عملية الدمج الرسمية للشركة السعودية لأنابيب الصلب مع تيناريس تمثل خطوة مهمة من أجل تعزيز قدرات الشركة ودعم تواجدها في السعودية».