«بي بي سي»: دبي تمضي قدماً صوب مستقبل التقنيات الفائقة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكرت «بي بي سي» أن دبي تمضي قدماً في طريقها صوب مستقبل التقنيات الفائقة.

وبثّت القناة عبر موقعها الشبكي تقريراً متلفزاً عن دبي، ضمن سلسلة تقاريرها بعنوان «المدن الرائدة». وتناول تجارب دبي الرائدة في مجال التقنية، واستعرض أحدث التقنيات المستقبلية فائقة التقدم التي تحرص دبي على التزود بها وتطبيقها. واستهل التقرير فقراته بجملة:

«بمجرد أن تهبط في مطار دبي، تجتاحك التقنية»، وأضاف: «ستخوض في هذه المدينة جولة من دون مرافق، بدءاً من الخدمات الحكومية الذكية، كمراكز الشرطة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأول مكتب في العالم مطبوع باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد»، ثم تابع التقرير مختلف التطبيقات التي جعلت دبي على حد وصفه «منصة انطلاق نحو المستقبل ذاتي القيادة».