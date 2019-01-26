«الاتحاد للطيران» تفحص «جت ايروايز»

قالت ثلاثة مصادر إن شركة الاتحاد للطيران، عينت شركة ألفاريز آند مارسال لإجراء الفحص النافي للجهالة لشركة جت ايروايز.

حيث تدرس الشركة تقديم إنقاذ مالي للناقلة الهندية التي تعاني من عجز في السيولة. وقال أحد المصادر إن مسؤولين تنفيذيين من ألفاريز آند مارسال موجودون بمكاتب جت ايروايز في مومباي، ويفحصون عمليات الناقلة وسجلاتها المالية ووضعها المالي.

وتخطط «الاتحاد للطيران» لزيادة حصتها في جت ايروايز من 24% حالياً، لكنها تريد من مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها ناريش جويال أن يتخلى عن السيطرة. وقالت جت ايروايز إنها تُجري مباحثات مع المقرضين لحل مشاكل ديونها. وتسعى الناقلة لضخ سيولة من قبل المساهمين وستُجري تغييرات في مجلس الإدارة. وتسيطر الشركة على سدس سوق الطيران المزدهرة في الهند.نيودلهي ـ رويترز