«هنلي»: الإمارات ضمن أكثر اقتصادات العالم انفتاحاً

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر أندرياس كيلر، شريك ومدير منطقة الشرق الأوسط في شركة «هنلي أند بارتنرز» التي تُصدِر بصفة دورية مؤشر «هنلي لجوازات السفر»، أن دولة الإمارات تمتلك واحداً من أكثر اقتصادات العالم انفتاحاً.

حيث تتيح للبشر على اختلاف مستوياتهم وخلفياتهم الاقتصادية والاجتماعية النزوح إليها من دون قيود والعمل على أرضها وتحقيق النجاح والمساهمة في تحقيق نجاحها.

واستعرض النجاحات المتتالية التي حققتها الإمارات في مجال الانفتاح على العالم وإتاحة حرية دخول أراضيها إلى مختلف سكان العالم، الأمر الذي دفع دول العالم إلى معاملتها بالمثل فباتت تسمح لمواطني الإمارات بدخول أراضيها من دون تأشيرة، حتى صار جواز السفر الإماراتي يوماً أقوى جواز سفر في العالم بـ164 دولة يستطيع حاملوه دخولها من دون تأشيرة.

وأوضح أن المنهج الذي وصفه بالعالمي الذي تتبعه الإمارات، وخاصة دبي، في مجال إتاحة حرية الإقامة والعمل عل أرضها لمختلف سكان العالم، هو الذي ميزها عن باقي دول المنطقة والعالم وأضفى عليها طابعاً متفرداً تستأثر به عن باقي دول العالم كدولة تتمتع باقتصاد ومجتمع شديدي الانفتاح والقدرة على تقبل الآخر.

وأشار إلى أن هذا الانفتاح كان له دور بالغ الأهمية في تعزيز اقتصاد الإمارات وتغذيته بزخم هائل من المواهب والاستثمارات أيضاً.