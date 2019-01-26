«أكسنتشر» أغلى وأقوى علامة تجارية في التقنية عالمياً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حافظت شركتا أكسنتشر وآي بي إم على صدارة قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، ضمن تصنيف أغلى عشر علامات تجارية تقنية في العالم خلال عام 2019، وفقاً لما نشرته مجلة براند فاينانس.

حيث حلت أكسنتشر في المركز الأول، بقيمة علامة تجارية بلغت 26.2 مليار دولار في 2019 مقابل 16.5 مليار في 2018 بزيادة 56%. ونمت قيمة العلامية التجارية لـ«آي بي إم» التي برزت في الخدمات المعرفية والتميز في تعهيد البنية التحتية، 4 ٪ فقط لتحل في المركز الثاني بـ 20.3 مليار دولار.

وفي المركز الثالث حلت شركة تاتا التي نمت قيمة علامتها التجارية بنسبة 23.3% إلى 12.8 مليار دولار، ثم شركة كوجنيزانت بنمو 12.2% إلى 8.7 مليارات دولار، وأخيراً شركة إنفوسيس الهندية بـ 6.5 مليارات دولار.

وفي قائمة أقوى خمس علامات تجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات 2019 تصدرت شركة اكسنتشر أيضاً مرتفعة 7 درجات برصيد 85.8 نقطة، ثم «آي بي إم» التي تراجعت 2.4 درجة برصيد 85.2 نقطة.

وفي المركز الثالث حلت تاتا التي شهدت زيادة في قوة علامتها التجارية بنسبة 4.8 درجات إلى 82.6 نقطة في 2019 من 77.8 نقطة في 2018. ثم ويبرو التي تقدمت 1.8 درجة إلى 77.8 نقطة في 2019 من 76 نقطة العام الماضي، وأخيراً شركة كوجنيزانت مرتفعة 1.9 درجة إلى 76.9 نقطة.