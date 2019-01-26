«جمارك دبي» تفتتح معرض المشاريع الوطنية

المصدر: دبي - البيان

افتتح أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، معرضاً للمشاريع الوطنية (إحدى فعاليات الدائرة في أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 تحت شعار «الحدود الذكية») بحضور عدد من مسؤولي الدائرة والجهات الحكومية، وأصحاب المشاريع الوطنية المشاركين في المعرض.

يستهدف المعرض - الذي يُقام على مدار أسبوع كامل - تسليط الضوء على المشاريع الوطنية، إضافة إلى دعم جمارك دبي للمشاريع الوطنية عن طريق ترويجها وتسويقها لمنتجات مورديها، لا سيما أنها شركات تعود لمواطنين.

كذلك تحقيق معيار القيمة المضافة للفئات المعنية (الموردين- الموظفين- المجتمع)، حيث إن إقامة المعرض بحد ذاته ستكون قيمة مضافة للشركات المواطنة لتسويق منتجاتها ورفع سمعتها في السوق والتعرف على احتياجات الدوائر الحكومية الأخرى، إذ تقدم الشركات المشاركة في المعرض أسعاراً مميزة من قبل الموردين للموظفين والمجتمع.

وخلال الجولة التفقدية اطلع مدير جمارك دبي على أبرز المشاريع الوطنية المشاركة المقدر عددها 30 شركة في مجالات متعددة منها: التدريب والاستشارات الإدارية، أمن وحراسة، خدمات ثقافية، تنظيم فعاليات، أثاث وتصميم، مواد غذائية، وجبات سريعة، سياحة وسفر، مستلزمات ملابس.

تنويع اقتصاد

وأكد أحمد محبوب مصبح أن الدائرة تحرص على دعم المشاريع الوطنية من أجل تطوير الاستثمارات المحلية بشكل عام، من خلال المساهمة في تنويع اقتصاد الدولة ودعم الشركات والمؤسسات الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة وتعريف الجمهور بمنتجات تلك الشركات، لتوفير فرص تسويقية جيدة للموردين من الشركات الوطنية، كونها قاطرة مهمة في اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد النفط. ودعماً للأجيال الجديدة من التجار ورجال الأعمال في دبي، وبذلك تكون دائرة جمارك دبي أول حاضنة حكومية للمشاريع الوطنية.

والذي يترجم دعم جمارك دبي للمبادئ الثمانية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بدعم الشركات، والمؤسسات الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع والذي هو في الأساس متطلب قانوني لدعم مشاريع الشباب (رقم 23 لسنة 2009) حيث تم التعديل عليه عام 2016 بالقانون رقم (16).

ولفت مدير جمارك دبي إلى أن فعاليات الدائرة في أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 تصب في توعية وتثقيف الجمهور والعملاء وتعريفه بمساهمة الإدارات والدوائر الجمركية في دعم اقتصاد الدولة الذي سجل معدلات نمو قوية من خلال تنويع الدخل ودعم المشاريع الشبابية الإبداعية لتظل دبي دائماً عاصمة للاقتصاد.

روح المنافسة

وقالت منى بدر مدير العقود والمشتريات في جمارك دبي «مكلف»: حرصنا في تنظيم المعرض إلى رفع نسبة رضا الموردين من خلال الترويج والتسويق لمنتجاتهم، عبر إشراك فئات المجتمع في دعم العمل الجمركي لأهميته الكبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودوره الحيوي في حماية المجتمع، بالإضافة إلى تعريف جميع الموردين المواطنين بالمبادرة والتي ستخلق روح المنافسة بين الموردين، واستقطاب فئات جديدة من الموردين للتعامل مع دائرة جمارك دبي، وإتاحة الفرصة لهم في التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأضافت أن المعرض حظي باهتمام الجهات الحكومية في الإمارة منذ يومه الأول، حيث أشاد عدد من موظفي الجهات الحكومية من خلال زيارتهم المعرض والإشادة بما تقوم به جمارك دبي من خلال استقطاب الشركات الوطنية ودعمها والترويج لمنتجاتها، وإبراز جهود تلك الشركات الوطنية المتعلقة بالاستثمار في قطاعات التجارة.

فعاليات

تستمر فعاليات جمارك دبي هذا الأسبوع في مراكزها للوصول للمتعاملين والشركاء والجمهور حيث تشمل فعاليات تخاطب فئات المجتمع والوصول إليهم في أماكن تقديم الخدمة الجمركية والتواصل المباشر وخصصت الدائرة فعاليات للأجيال الجديدة عبر تنظيم زيارات لطلاب المدارس والجامعات.