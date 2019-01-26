«تلغراف»: دبي مدينة تحقيق الإنجازات على أوسع نطاق

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قالت صحيفة «تلغراف» البريطانية إن دبي على عهدها دائماً تحب تحقيق الإنجازات على أكمل وجه وأوسع نطاق، فالفنادق الشاسعة، ومراكز التسوق، وحدائق الملاهي، وأحواض السمك، والسيارات الفارهة، واليخوت الفاخرة أصبحت أشياء مألوفة في المدينة.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته عن دبي بعنوان «48 ساعة جولة داخل مدينة الذهب»: «في برج خليفة وهو أعلى مبنى في العالم يمكن أن ترى أجمل مشهد لأفق المدينة، ومن ثم تلتقط عدداً مذهلاً من الصور أمام أكبر تشكيلة من الزهور في العالم (خمسة ملايين تزهر على شكل طائرة إيرباص A380)، وذلك بفضل حديقة العجائب بدبي».

وتابعت الصحيفة موجهة حديثها للسائح البريطاني: «لا تخف من المرتفعات، يمكنك الاستمتاع بالمغامرات التي تحفل بها الإمارة، ضع الحزام واقفز بالمظلة من الطائرة.

واستمتع بأشعة الشمس على مدار السنة على أكثر من 10 أميال من الشواطئ الرملية الشاسعة، مشهد الصباح سحري في أشهر الشتاء عندما تجعل السحب المنخفضة ناطحات السحاب تبدو كأنها نبتة تخرج من بستان، وللتسوق سحره للعديد من الزائرين إلى دبي، ويمكن القول إن التسوق هو شغف محبب لسكانها».