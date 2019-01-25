شركة قانونية: الإمارات طبّقت ضريبة القيمة المضافة بنجاح

المصدر: دبي- أشرف رفيق

أكدت شركة «أس تي أيه لو» القانونية، بأن دولة الإمارات نجحت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

مشيرة إلى أن الإمارات بدأت تطبيق الضريبة اعتباراً من أول يناير العام الماضي، بعد الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيقها. وأشارت الشركة إلى أن نجاح تطبيق الإمارات للضريبة، فيما يتوقع تأتي مزيد من التشريعات بخصوص الضريبة من أجل جعل النظام الضريبي أكثر سلاسة وسهولة بالنسبة للشركات والمستهلكين.

ونقلت بلومبرغ عن الشركة القانونية، أن العديد من الأسئلة انطلقت من الشركات والمستهلكين عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتطلب ذلك إيضاحات من الهيئات الحكومية المعنية. وكانت أكثر الأسئلة من الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات إمكانية استعادة الضريبة.