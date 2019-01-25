افتتاح فندق «أوكسيدنتال أي إم بي زد» في دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «مجموعة بارسيلو الفندقية»، العلامة الإسبانية بقطاع الضيافة، فندقها الجديد «أوكسيدنتال أي إم بي زد» في دبي ضمن المنطقة الدولية للإنتاج الإعلامي، ويؤكد هذا الافتتاح الجديد خطط المجموعة الرامية إلى ترسيخ حضور علامتها في الإمارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

وحضر حفل الافتتاح ممثلون عن إدارة مجموعة بارسيلو الفندقية الإسبانية، والطاقم الإداري لشركة «بارسيلو جلف»، شريك «مجموعة بارسيلو الفندقية» في منطقة الخليج ومقرها دبي، وجمع من رجال الأعمال ومسؤولي الفنادق والقطاع السياحي في الإمارات.

ويشغل الفندق الجديد المصنف من فئة الأربعة نجوم موقعاً متميزاً في دبي بالقرب من موقع معرض «إكسبو 2020» وعلى بعد مسافة 30 دقيقة فقط من مطار دبي، ويقدم حزمة من قاعات المؤتمرات والاجتماعات الحديثة للعارضين، ويعتبر الفندق الجديد أحد 8 مشاريع جديدة أعلنت المجموعة عزمها افتتاحها في الإمارات.

وتتمحور رؤية «مجموعة بارسيلو الفندقية» حول توفير معايير التميّز في الخدمة في جميع أنحاء الإمارات، وإلى جانب الفندق الجديد تدير المجموعة فندقين في الإمارات وهما «شقق بارسيلو الفندقية دبي مارينا» وفندق «أوكسيدنتال شارقة جراند»، ومن المقرر افتتاح فندق في منطقة الجداف«بدبي في سبتمبر 2019.

ويتألف الفندق من 239 غرفة وجناحاً موزعة على مبنيين متجاورين، ويضم قاعات لعقد الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات، وتم تزويد جميع مرافق الفندق بأحدث التقنيات بما في ذلك نظام أتمتة ذكي وأجهزة تلفزيون ذكية وخدمة واي فاي عالية السرعة، ويضم الفندق 5 مطاعم وحوض سباحة ومركزاً للياقة البدنية.

وقال جايمي بوكسو، الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير لدى»مجموعة بارسيلو الفندقية): سيشكل الفندق الجديد مركزاً للّقاءات والمؤتمرات التمهيدية تحضيراً لاستضافة معرض إكسبو 2020.

قال أحمد شعبان فرنانديز، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لدى شركة بارسيلو جلف، شريك مجموعة بارسيلو الفندقية في منطقة الخليج ومقرها دبي: يشكل الافتتاح حدثاً هاماً بالنسبة إلى مجموعة بارسيلو الفندقية، وبهذه المناسبة نؤكد التزامنا المستمر بتقديم أعلى مستوى الجودة في مشاريعنا المستقبلية، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح والتميز في المستقبل.