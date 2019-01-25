تعاون لتقديم رخصة العمل من المنزل في «إكزيكتيف رزيدنسز»

المصدر: دبي- البيان

يقدم «دبي هيلز إستيت» للعملاء في وحدات «إكزيكتيف رزيدنسز» الجديدة فرصة الحصول على رخصة مجانية للأعمال التجارية وتأشيرة إقامة مجانية لمدة 3 سنوات، قابلتين للتجديد، عند سداد 20 % فقط من قيمة الشقة، وذلك عبر شراكة مع «مركز دبي للسلع المتعددة».

وترتقي هذه الخطوة بمفهوم «المكتب المنزلي» إلى مستوى جديد، مقدمةً فرصة امتلاك العقار السكني، والحصول على رخصة تجارية من «مركز دبي للسلع المتعددة»، والعمل من المنزل في «إكزيكتيف رزيدنسز».

وتبرز أهمية هذه الخطوة في ضوء تنامي عدد الموظفين مالكي الأعمال الشخصية الصغيرة، والمرونة في ساعات العمل، وزيادة أهمية الشركات الناشئة في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيستفيد المستثمرون من المزايا المتنوعة التي يقدمها «مركز دبي للسلع المتعددة» مثل الإعفاء من الضرائب وملكية الشركة بنسبة 100 % واستعادة رأس المال، بالإضافة إلى خصومات على رسوم تجديد رخصة الأعمال التجارية.

وتطل منازل «إكزيكتيف رزيدنسز» على المساحات الخضراء الواسعة لحديقة «دبي هيلز بارك» والأجواء الحيوية لـ «دبي هيلز بوليفارد»، ويمكن الوصول منها سيراً على الأقدام إلى «دبي هيلز مول»، والتي تقع جميعها ضمن «دبي هيلز إستيت» الممتد على مساحة 11 مليون متر مربع، ويمثل واحة خضراء في قلب المدينة.

وتقع وحدات «إكزيكتيف رزيدنسز» ضمن مجمع مؤلف من 3 أبراج فوق منصة «بوديوم» ذات تصاميم مميزة، وتتنوّع بين الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، في أجواء تتيح للسكان أيضاً إدارة أعمالهم وتطويرها من منازلهم. ويمكن للعملاء الاختيار بين شقق تطل على الحديقة، البوليفارد أو «برج خليفة».

ويضم البرج العديد من مساحات العمل المشتركة مثل غرف الاجتماعات والغرفة العامة والمقهى لتعزيز أسلوب «المكتب المنزلي». ويمكن للسكان الوصول بسهولة أيضاً إلى فندقين عالميين، بالإضافة إلى المدارس ومراكز الرعاية الصحية.