اتفاقية تعاون بين غرفتي رأس الخيمة وكجرات الهندية

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أبرمت غرفة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون مع غرفة كجرات الهندية، لتبادل الخبرات والدراسات، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية تحقق الشراكة البناءة، بما يدعم خطط التنمية لدى الطرفين.

جاء ذلك خلال مشاركة غرفة رأس الخيمة بوفد رسمي برئاسة محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة في المؤتمر العالمي للغرف التجارية في مدينة كجرات بالهند، الذي استقطب مشاركة 27 غرفة تجارية، بحضور 5 آلاف ممثل لهذه الغرف ورجال أعمال ومستثمرين.

وأكد محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن الاتفاقية تعد بمثابة قناة لبدء شراكة استراتيجية فيما بين القطاع الخاص لدى الطرفين، بما يساهم في استقطاب المستثمرين للإمارة، إضافة إلى تبادل البيانات والإحصاءات والخبرات للوصول لأداء أفضل في كافة المجالات الاقتصادية.

وشدد على حرص الغرفة على تعزيز التعاون في كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والاستثمار والصناعة والنقل والسياحة والطاقة والزراعة والتعليم.